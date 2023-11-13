"Новые угнетенные"

Карл Маркс увидал ростки будущего в наблюдении за жизнью лондонского порта - в его родной Германии еще не было ничего подобного, она была по большей части аграрной и патриархальной скучной страной. А в Лондоне промышленная революция уже наложила свой отпечаток на город, переживавший период бурного роста. За несколько лет в него стеклось множество людей отовсюду, выросли новые периферийные районы, наполнился людьми каждый пригодный для жилья угол. Лондон стал самой большой и густонаселенной столицей мира.

Но главное - это был Лондонский порт, сердце этого нового мира, куда стекались все богатства империи, над которой никогда не заходило солнце, и которые оттуда пераспределялись потоками по артериям торговых сетей и промышленных компаний.

Первые заводы и фабрики не знали производственного порядка, который будет присущ фордовской фабрике с регламентированным временем и конвейерной системой. На первоначальном этапе индустриализация - это больше отвратительные, черные от копоти заводские цеха, места, где правит еще более гнусное, нежели в деревне, рабство. Рабочие живут в казармах, и это считается еще благом, поскольку потьерять работу на фабрике - это потерять вообще все. Тем более, что у рабочего того времени ничего и не было.

Но вот в этом хаосе, первичном бульоне индустриализации Маркс сумел рассмотреть роски нового мира, который станет потом стержнем всей жизни человечества на ближайшие 150 лет.

Кстати, классики совершенно не стеснялись сугубо объективные построения разнообразить совершенно субьективными наблюдениями и рассуждениями.

Главное, что они в неприглядных и неустроенных пролетариях увидали будущий ведущий класс общества. Да, от Маркса до создания пролетарской партии в России прошло почти полвека, но потом дело пошло быстрей. Хотя и не совсем по Марксу - он-то не видел в отсталой имперской России площадки для будущей революции, он думал о развитых индустриальных странах. Но и классики, бывало, ошибались...

Сегодня чтобы увидать ростки нового социально-экономического устройства, вообще не нужно никуда ехать - мне вот достаточно выйти из дому, особенно вечером, когда подобно светлячкам по дорогам и дорожкам ближайших кварталов движутся круглые сутки байки с коробками и людьми в малиновых униформенных курточках "Вайлдберриз", желтых Яндекса или зеленых Мегамаркета.

Эти люди приехали отовсюду - из Сибири и с Урала, со Средней Азии и Корейского полуострова, даже из Африки. Это самый нижний уровень новой экономики - курьеры.

Дальше следуют работники ПВЗ, дальше - владельцы самих ПВЗ и вплоть до настоящих олигархов вроде хозяйки "Вайлдберриз" Бакальчук. Разумеется, верхушка пирамиды новой экономики нас мало интересует - элита как элита, ничего нового и интересного. Можно посмотреть замечательный филь "Жанна", где система взаимоотношений нвого олигархата с новыми рабами художественно осмыслена и талантливо изображена.

Но у подножия пирамиды куда интересней.

В чем суть этой новой экономики и насколько она в самом деле новая?

По существу, новая экономика ничего не производит. Это целиком и полностью сфера перераспределения и логистики. В последенее время маркетплейсы обзаводятся кое каким собственным производством, но погоды это не делает. Как, допустим, подсобное хозяйство при заводе, производящее кур и редиску для заводской столовой никак не влияет на существо основного производственного процесса.

В силу чего новая экономика - это прежде всего люди. Не транспортные средства, не склады и подъемники - это движение больших масс людей, поскольку самое главное для нее - это добежать до каждого отдельно взятого потребителя. Потому что для толпы покупателей есть гипермаркет, есть кэш-энд-керри.

Вообще бизнес на доставке товаров - это не новость, как не новостью были и сами фабрики раннего капитализма - само слово это латинское, и обозначало в Риме примерно тоже, что и сейчас, производственную площадку для создания сначала военной амуниции, и потом и товаров народного потребления.

В средние века доставка товаров была выгодным и почтенным бизнесом, вокруг которого создавались целые города-государства вроде Генуи или Венеции в Европе или Багдада или Занзибара на Востоке. От Синдбада Морехода до Васко да Гама. Эпоха великих географических открытий целиком обязана торговым флотам тогдашних олигархов. Причем не только в Испании или Британии, но и в Китае, Османской империи и даже Московском царстве, от Ермака до Атласова и Дежнева.

Но это был, если можно так сказать, крупный опт. А сейчас, причем опять по всему миру, к нему достраивается новая инфраструктура, дотягивающаяся до каждого потенциального потребителя. Только свистни! И 10 тысяч одних курьеров!

Как и в эпоху великих географических открытий, как и в период первой индустриализации для носителей новой экономики нет никаких гарантий. Есть только выгода и надежда что-то урвать для себя.

Как конкистадоры, врывавшиеся в леса Амазонки и ацтекские поселения, эти люди имеют очень маленький шанс на успех - из конкистадоров мы помним только Писарро да Кортеса, а сколько из них и иже с ними стали удобрением для новых земель? Да почти все...

Российские компании стали охотнее нанимать самозанятых в этом году – спрос на них вырос на 26%. При этом самозанятые, в отличие от устроенных по трудовому договору, лишены отпусков, больничных и прочих преимуществ рабочего класса. Но, даже, несмотря на это, бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал:

«Каждая компания хочет снизить свое налогообложение и повысить конкурентоспособность. Один из эффективных механизмов – перевод сотрудников на систему самозанятых, договора ГПХ не дают желаемого эффекта. К сожалению, за последние пять лет у нашего профсоюза снизился объем аргументов в пользу заключения трудового договора вместо гражданского. Это связано с тем, что после повышения пенсионного возраста существенное количество граждан призналось, что до пенсии доживут вряд ли, поэтому пенсионные проблемы их мало волнуют», - считает Храмов.

По данным исследования HeadHunter и YouDo бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти.

Насколько масштабным является этот процесс - роста доли "нового труда" и сокращения традиционного рабочего класса? Официально в России число самозанятых уже в середине этого года перевалило цифру в 8 миллионов человек.

В экономике России не осталось рабочих рук, трудовые ресурсы страны задействованы практически полностью, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а ее цитирует ТАСС.

По словам главы ЦБ, ситуация с кадрами в стране «действительно очень острая», особенно в отраслях, перешагнувших докризисный уровень — машиностроении, химической промышленности.

«Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — констатировала Набиуллина.

Снова ведущие экономисты заговорили о производительности труда. А как же "невидимая рука рынка", которая неощутимо все произведет, накормит и спать уложит?

А "невидимая рука" вымыла трудовые ресурсы. Никто пока не просчитал корреляцию между сокращением занятых в традиционных производствах и ростом самозанятости и платформенной занятости. Но корреляция эта есть, должна быть.

Не думаю, что квалифицированный токарь или фрезеровщих со стабильной и уже совсем неплохой зарплаты уйдет возить корбки в "Озон", а вот его сын, думающий о будущем житье - вполне. Рабочие династии, бывшие основой рабочего класса, кончились. Дети рабочих идут куда угодно, только не на завод - строго по заветам их собственных родителей.

В свое время мы много рассуждали на эту тему с покойным ныне лидером Революционной рабочей партии Сергеем Бийцом. Почему рабочий класс начала ХХ века был революционен, а сегодня это просто управляемая масса?

И сошлись на том, что изменилось качество "человеческого материала".

Рабочий эпохи промышленной революции в России - это по сути отчаянный, подвижный, умный человек, которому становилось тесно в патриархальной крестьянской среде, и оны ужодил в новую жихнь - и часто выигрывал! Промышленный рабочий в Москве или Питере того времени - это вовсе не "лузер", наоборот - это член нового формирующегося класса, претендующего на ведущую роль в обществе. И уровень образования, и социальное положение тогдашнего рабочего вызывали зависть у крестьянина или представителя подлинных городских низов.

Сегодняшний промышленный рабочий лишен пассионарности Павки Корчагина.

В Советском союзе для рабочего человека реально работали вертикальные лифты - укчись, делай карьеру хоть по партийной, хоть по административной или производственной линии! От рабфака до Института красной профессуры, который заканчивали, кстати, и некоторые будущие члены Политбюро.

И рабочие росли вверх, формируя и номенклатуру, и новую советскую интеллигенцию. А кто оставался на заводе? Увы, в основном самые безынициативные, не жеелавшие никуда расти - а зачем, когда все и так есть, а квалифицированный рабочий зарабатывал побольше профессора?

В том и секрет будущего феномена Перестройки и крушения СССР: почему никто из рабочих не вышел защищать свою, рабочую власть? Да потому что и власть перестала быть рабочей, и "настоящих буйных" было мало, "нам вождя недоставало".

А антивоветскую политику возглавляли как раз выходцы из бывшего рабочего класса: внук героя Гражданской войны Гайдар; Чубайс, сын офицера-фронтовика; Петр Авен, внук латышского стрелка Яниса Авена; Улюкаев, внук донбасского шахтера и иже с ними.

Новые угнетенные, все эти курьеры, таксисты, грузчики с "Грузовичкофф" и "Петрович" - все они, на самом деле, не хотят закончить жизнь все за той же баранкой такси или с рюкзачком "Яндекс-еды за плечами. Но большинство из них закончит именно так, поскольку пенсия им в перспективе вообще не светит.

Но это люди совсем не одноклеточные - многие из них имеют какое-то образование, еще больше в свободное время учатся. У них явно более высокие запросы, чем может удовлетворить их нынешнее положение, они вполне здраво оценивают свою позицию на социальной лестнице - и вполне понимают, что могли бы расчитывать на большее.

Это очевидная среда для социальных инициатив - и социального недовольства. Сегодня их еще нужно завлекать в профсоюз "Новый труд", а завтра они сами начнут создлавать политическое структуры с претензией на роль в управлении обществом.

Действующие сегодня коммунистические и левые партии откровенно прозевали нарождающийся класса, все пытаясь реанимировать революционные традиции фабрично-заводского пролетариата, ушедшие в историю.

А рядом нарождается новый класс, вполне способный не сейчас, но в ближайшей перспективе не только претендовать на власть, но и осуществлять ее, если вдруг волей судеб она попадает к ним в руки.

Это не забитые крестьяне - электрик из "Жилищника", который приходил ко мне чинить проводку, в Узбекистане был социальным работником, а бригадир, делавший ремонт на даче - стоматологом в Андижане. Поговорите с барменом, вполне возможно, у него неплохой университетский диплом. Спросите таксиста, что он думает о неоплатониках? Тут еще один фактор - неважно даже, сколько они сейчас получают - они явно не удовлетворены той деятельностью, которой вынуждены заниматься, считая, вполне обоснованно, что способны на большее.

Вот где пассионарная среда. Не в старинных цехах отживающих век заводов, а рядом с ПВЗ "Озона" или "Вайлдберриз".

Еще один путь кадрового оттока - это контракты с Минобороны или ЧВК. Идет война, и кадры там востребованы, но она рано или поздно закончится, и эти люди хочешь не хочешь, а должны будут вернуться в народное хозяйство. С весьма специфическим опытом и чувством некоторой неудовлетворенности: "за что кровь проливали"? За то, чтобы крутить баранку такси или возить коробки по адресам?

Этот новый нарождающийся класс очень скоро начнет ставить вопросы.

И очень опасаюсь, что ответов у существующей системы не найдется. По крайней мере таких, чтобы они удовлетворили спрашивающих...