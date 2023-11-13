Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Внезапно ушёл из жизни известный деятель «Боротьбы» Влад Войцеховский

Опубликовано 13.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Внезапно ушёл из жизни известный деятель &#171;Боротьбы&#187; Влад Войцеховский

В воскресенье 12 ноября скоропостижно скончался один из деятелей «Боротьбы» и основателей Украинской Красной Армии (УКА), Влад Войцеховский. Он выжил в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, прошёл эмиграцию, плен и сражался против неонацистов с оружием в руках на Донбассе.

 

Мы неоднократно писали о том, как он чудом выжил после массовых избиений в одесском Доме профсоюзов, о репрессиях, которые на него обрушились со стороны СБУ, требовали его освобождения и проводили пикеты у консульства Украины в Алматы.

 

Тогда мы писали: «Никто из виновных этого массового убийства не понес наказания, не был арестован и наоборот, те, кто пытался спасти жизни своих товарищей, такие как товарищ и активист «Боротьбы» Влад Войцеховский, попали в застенки СБУ. Нацистские формирования и боевики стали частью государственного аппарата и именно с резни в Одессе началась массовая бойня в Мариуполе, Донецке, Луганске и других городах Донбасса и Восточной Украины».

 

Наши товарищи были рады, когда в результате международной кампании протеста его удалось освободить и обменять. В последующем Влад Войцеховский сражался, защищая народ Донбасса. Во время боевых действий он получил несколько контузий, которые только усугубили его здоровье и так подорванное в результате зверских избиений и пыток во время одесских событий, а также в период заключения. Скорее всего, это и стало причиной его внезапной смерти 12 ноября.

 

Ответственность за его преждевременную смерть, как и многих других активистов, отдавших свои жизни в борьбе, полностью лежит на нынешнем киевском режиме, установившем пиночетовский режим, запретившем коммунистическую идеологию и все левые организации и партии на Украине. Влад Войцеховский – очередная жертва этого ультраправого террора!

 

Мы скорбим по этому пламенному товарищу и выражаем искренние соболезнования его соратникам по «Боротьбе», родным и близким! Он навсегда останется в нашей памяти, являясь символом несгибаемой воли, принципиальной борьбы и будет примером для новых поколений коммунистов! Спи спокойно дорогой товарищ!

 

Социалистическое Движение Казахстана

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гребаный стыд!
Гребаный стыд!
10.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Республиканцы расчищают путь Трампу (0)
Внезапно ушёл из жизни известный деятель «Боротьбы» Влад Войцеховский (0)
Новые угнетенные (3)
Оборонка. Суды. В Москве Шляпина отстранили. В Перми разрешили продавать завод-стратег дальше.
Финны репрессировали велосипедистов из России (6)
Рыба подорожает из-за налога на вывоз топлива (4)
Израиль готов противостоять всему миру (27)
Минцифры уверило, что в России заблокируют только несущие угрозу VPN-сервисы (12)
Россияне потратили 904 миллиона рублей на изучение эзотерики в 2023 году (6)
Минюст России в пятницу, 10 ноября, пополнил реестр иностранных агентов (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss