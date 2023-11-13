Внезапно ушёл из жизни известный деятель «Боротьбы» Влад Войцеховский

В воскресенье 12 ноября скоропостижно скончался один из деятелей «Боротьбы» и основателей Украинской Красной Армии (УКА), Влад Войцеховский. Он выжил в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, прошёл эмиграцию, плен и сражался против неонацистов с оружием в руках на Донбассе.

Мы неоднократно писали о том, как он чудом выжил после массовых избиений в одесском Доме профсоюзов, о репрессиях, которые на него обрушились со стороны СБУ, требовали его освобождения и проводили пикеты у консульства Украины в Алматы.

Тогда мы писали: «Никто из виновных этого массового убийства не понес наказания, не был арестован и наоборот, те, кто пытался спасти жизни своих товарищей, такие как товарищ и активист «Боротьбы» Влад Войцеховский, попали в застенки СБУ. Нацистские формирования и боевики стали частью государственного аппарата и именно с резни в Одессе началась массовая бойня в Мариуполе, Донецке, Луганске и других городах Донбасса и Восточной Украины».

Наши товарищи были рады, когда в результате международной кампании протеста его удалось освободить и обменять. В последующем Влад Войцеховский сражался, защищая народ Донбасса. Во время боевых действий он получил несколько контузий, которые только усугубили его здоровье и так подорванное в результате зверских избиений и пыток во время одесских событий, а также в период заключения. Скорее всего, это и стало причиной его внезапной смерти 12 ноября.

Ответственность за его преждевременную смерть, как и многих других активистов, отдавших свои жизни в борьбе, полностью лежит на нынешнем киевском режиме, установившем пиночетовский режим, запретившем коммунистическую идеологию и все левые организации и партии на Украине. Влад Войцеховский – очередная жертва этого ультраправого террора!

Мы скорбим по этому пламенному товарищу и выражаем искренние соболезнования его соратникам по «Боротьбе», родным и близким! Он навсегда останется в нашей памяти, являясь символом несгибаемой воли, принципиальной борьбы и будет примером для новых поколений коммунистов! Спи спокойно дорогой товарищ!

Социалистическое Движение Казахстана