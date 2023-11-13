Республиканцы расчищают путь Трампу

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт решил приостановить свое участие в предвыборной гонке в США, о чем он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Мне стало ясно, что сейчас не мое время", - сказал уже бывший претендент на пост президента США от Республиканской партии.

Ранее бывший американский вице-президент Майк Пенс также решил приостановить участие в предвыборной гонке в США.

Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев является предыдущий американский лидер Дональд Трамп. В числе его соперников губернатор штата Флорида Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, предприниматель Вивек Рамасвами.

Следующие выборы главы государства пройдут в США через год.

У демократов все примерено ясно - 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Так что с демократами примерно все ясно - сколько не издевайся над старческой немощью Байдена, а он сильный лидер и ему есть что бросить на чашу весов.

Но сильный лидер и Трамп, хотя сегодня Байден играет на традиционном поле республиканцев - Америка снова несомненный мировой лидер. Другое дело какой ценой, и готова ли Америка платить такую цену.

Вот, собственно, и суть предстоящего противостояния.

Удивительно, но исход президентских выборов в России повлияет на все это примерно никак. Исход ясен, причем профессор Соловей ясно намекает, что даже если Путин внезапно умрет во время кампании, все равно он выиграет.

В Америке немножко не так - оба главных претендента являются самыми старыми кандидатами в президенты, и случись что с ними в течение ближайшего года - вообще бабка надвое сказала, что станется...

Тут у авторитарной модели явное преимущество.

А.Б.