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Московский листок

Эстонии - советскую власть!

Опубликовано 13.11.2023 в разделе комментариев 0

ссср революция советы
Эстонии - советскую власть!

В Москве у посольства Эстонии прошла акция коммунистов против многолетней политики этой страны, возрождающей нацизм-лайт.

Дополнительным поводом придти к дипломатическому представительству Эстонии стало решение эстонских властей изъять всю российскую собственность в Эстонии в пользу Украины и угроза прямого вмешательства стран НАТО в конфликт, что по сути означает попытку разжечь третью мировую войну.

Вместе с Объединенной Коммунистической  партией — ОКП в ней приняли участие - Другая Россия Эдуарда Лимонова, Союз коммунистической молодежи — СКМ, РКРП и движение Трудовая Россия.

Правительство независимой Эстонии строит свою государственную политику на пещерной русофобии, постоянно переписывая страницы собственной истории, связанной с советским периодом. В течение многих лет эстонскими властями осуществляются гонения на ветеранов Великой Отечественной войны, а героями национального сопротивления выставляются пособники германских нацистов.

Самым главным призывом стал: "Эстония будет советской!"

И вполне возможно, рано или поздно Эстония станет советской, а вот возродится ли Советская Россия - вот вопрос...

А.Б.



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