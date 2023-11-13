Эстонии - советскую власть!

В Москве у посольства Эстонии прошла акция коммунистов против многолетней политики этой страны, возрождающей нацизм-лайт.

Дополнительным поводом придти к дипломатическому представительству Эстонии стало решение эстонских властей изъять всю российскую собственность в Эстонии в пользу Украины и угроза прямого вмешательства стран НАТО в конфликт, что по сути означает попытку разжечь третью мировую войну.

Вместе с Объединенной Коммунистической партией — ОКП в ней приняли участие - Другая Россия Эдуарда Лимонова, Союз коммунистической молодежи — СКМ, РКРП и движение Трудовая Россия.

Правительство независимой Эстонии строит свою государственную политику на пещерной русофобии, постоянно переписывая страницы собственной истории, связанной с советским периодом. В течение многих лет эстонскими властями осуществляются гонения на ветеранов Великой Отечественной войны, а героями национального сопротивления выставляются пособники германских нацистов.

Самым главным призывом стал: "Эстония будет советской!"

И вполне возможно, рано или поздно Эстония станет советской, а вот возродится ли Советская Россия - вот вопрос...

А.Б.