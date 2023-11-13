Пьяных за рулем самокатов, может, и оштрафуют

Правительство поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

Документ предлагает наказывать штрафом за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, за превышение на них скорости и за езду вдвоем.

Очень хорошо, но для водителей авто существует угроза лишения водительских прав, а для водителей самокатов что? Они ездят как хотят, и сделать им, по сути, ничего нельзя. Пока он кого-то не покалечил или не убил - ничего! Да даже если и убил - смог скрыться, так его и не поймаешь, номеров-то нет...

Тем более, что ездят они чаще не по дорогам общего пользования, а по пешеходным дорожкам, которых теперь в Москве много. Там ни знаков, ни разметки, ни камер, ни тем более сотрудников ГИБДД.

Кто их будет ловить и штрафовать? Бабушки с болонками?

А.Б.