Россия начала работу над конкурентом F-35

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.

Зарубежная премьера Checkmate состоялась на этом авиасалоне в 2021 году.

Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов. Установочную партию Checkmate планируется произвести в 2026 году.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой".

Ключевые особенности машины — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров.

Остается вопрос, тот же, что и к Су-57 - а точно ли это истребитель пятого поколения?

Там до сих пор нерешенная проблема с двигателем, который не может обеспечить сверхзвуковую скорость без форсажа. Но там двигателя все же два, а тут один - что за двигатель?

Потом, "Сухие" никогда не производили легких истребителей, их конек - тяжелые машины.

И потом, лётный образец планировалось создать в 2023 году, но пока ничего нет, есть только макет. ОАЭ приостановили финансовое участие в проекте из-за переноса сроков первого полёта истребителя сначала с 2023 на 2024-й год, а потом, возможно, и на более длительный срок...

Мы вообще о чем говорим?

А.Б.