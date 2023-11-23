Можно ли управлять стратегическим заводом без прав?

Автомобилем, не имея на это права, управлять нельзя. А можно ли, не имея права, управлять стратегическим оборонным заводом? За ответом на этот вопрос ветераны ЗиДа пошли 20 ноября 2023 года в прокуратуру. Отметим, что в прокуратуре долго не хотели принимать их заявление, но ветеранам удалось настоять. Теперь посмотрим, что прокуратура в итоге изволит ответить.

Напоминаем, что мы уже писали о том, как на ряд оборонных заводов ЗиД (Пермь), завод имени Калинина (Питер), «Электроприбор» (Москва) был назначен конкурсным управляющим человек, КОТОРЫЙ ВООБЩЕ НЕ ИМЕЛ ПРАВО ЗАНИМАТЬ ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ НИ ПОД КАКИМ ВИДОМ.

Писали о его многочисленных трудовых подвигах:

- Завод имени Калинина (остановлен, демонтировано оборудование) https://dzen.ru/a/ZPob2eavw1Fj8nqg

- Завод Электроприбор остановлен https://dzen.ru/a/ZJIqHFhMygP87Kx9

- ЗиД. Пытались продать мутной фирме (привязанной к холдингу, сделка сорвалась, благодаря бдительности ветеранов ЗиДа)

https://dzen.ru/a/ZSagd5vGe2SJnd47

И вот теперь в Москве, наконец, обратили внимание на то, что Шляпин по закону не может занимать данную должность. С «Электроприбора» его убрали. А вот, к примеру, с ЗиДа — нет. Почему? https://dzen.ru/a/ZVAF9OK50TGC1cFq?referrer_clid=1400&

С этим вопросом ветераны ЗиД коллективно и навестили прокуратуру. В своём обращении в прокуратуру они заявляют:

Мы, ветераны Федерального государственного унитарного предприятия «Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского» (далее — ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»), обращаемся в органы прокуратуры с просьбой проверить законность назначения конкурсным (арбитражным) управляющим данного предприятия Шляпина Льва Александровича.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 19.04.2010 ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Шляпин Лев Александрович (член Союза «УрСО АУ», ИНН 590308120157, номер в сводном государственном реестре – 6046, г. Пермь, бульвар Гагарина, 46, оф. 702).

По открытым данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, основным видом деятельности должника — ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» — является производство оружия и боеприпасов (код 25.40 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в ред. 2). Предприятие входит в департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, выполняло и выполняет государственный оборонный заказ, относится к стратегическим предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Согласно статье 193 Закона о банкротстве, Правительство Российской Федерации кроме требований к кандидатуре арбитражного управляющего, установленных статьями 20 и 20.2 настоящего Закона, вправе установить перечень дополнительных требований, являющихся обязательными при утверждении арбитражным судом кандидатуры арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или организации.

Такие требования введены постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2003 № 586 «О требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации».

В частности, у арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации должен быть стаж работы на предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее 5 лет, из них не менее 1 года стажа руководящей работы.

Арбитражный суд города Москвы в рамках рассмотрения дела № А40-199117/17-86-285 установил, что общий стаж работы Шляпина Льва Александровича составляет менее пяти лет. При этом из Единого государственного реестра юридических лиц не усматривается, что юридические лица, с которыми связана трудовая биография Шляпина Л.А., осуществляли/осуществляют деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса, стратегическими предприятиями не являются, в реестре соисполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) не состоят.

Таким образом, судом по итогам исследования и оценки представленных доказательств, проверки доводов и возражений сторон установлены обстоятельства, объективно препятствовавшие утверждению Шляпина Л.А. арбитражным управляющим по настоящему делу, которые существовали на момент его утверждения и наличествуют в настоящее время.

В судебном заседании подлежало рассмотрению заявление АО «НПП «Профиль» об отстранении конкурсного управляющего Шляпина Льва Александровича от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Представители УФНС России по городу Москве и Генеральной прокуратуры России заявление поддержали.

14 ноября 2023 г. Арбитражный суд города Москвы вынес определение об отстранении Шляпина Льва Александровича от исполнения обязанностей конкурсного управляющего на стратегическом предприятии-банкроте ОАО «Завод «Электроприбор» (г. Москва). Аналогичную должность Шляпин Л.А. занимает на ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (г. Пермь).

Учитывая изложенное,

ПРОСИМ:

отстранить арбитражного управляющего Шляпина Льва Александровича, члена Союза «УрСО АУ», от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», ввиду его несоответствия требованиям, предъявляемым в подобных случаях.

Обязать Шляпина Льва Александровича возместить государству в полном объеме денежные средства, необоснованно полученные им в качестве ежемесячного вознаграждения арбитражному управляющему ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», в течение всего периода нахождения на данной должности.

Принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам, допустившим назначение Шляпина Л.А. конкурсным управляющим на ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», в нарушение требований к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия или организации.

Что называется — ждём ответа.