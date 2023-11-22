Михаил Делягин: это принципиально новый мир

В агентстве "Аврора" прогшла встреча активистов профсоюза "Новый труд" и СПР.
Михаил Делягин высказал свою точку зрения о проблемах платформенной экономики:
"Платформы - это принципиально новый мир, который только создается. Уровень монополизации там таков, что раньше его нельзя было даже вообразить. Владелец платформы контролирует не просто отношение обмена, он контролирует саму среду существования субъектов платформы, включая покупателей. Соответственно, всё это требует нового регулирования".
"Что сейчас происходит с законами о занятости и платформенной экономики? Ресурс для того, чтобы просто участвовать в их обсуждении, есть у крупного бизнеса, есть у владельцев платформ, есть у малого и среднего бизнеса, владельцев ПВЗ. У трудящихся этой возможности нет, потому что они работают по десять часов в сутки".
Тут, конечно, да. Я пытаюсь ввести в оборот термин "новые угнетенные", как раз про платфороменную экономику. Но реально этим людям по всему миру еще предстоит бороться за то, что, к примеру, раброчий класс отвоевал себе еще сто лет назад: оплачиваемый больничный лист, право на отпуск, 8-часовой рабочий день, в конце концов.
Об итогах встречи высказалась председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина:
«Руководство и активисты профсоюза Новый труд встретились депутатом Государственной Думы Михаилом Делягиным, который возглавляет Союз Профсоюзов России, чтобы обсудить нововведения в «Закон о занятости» и его закон-спутник «О платформенной занятости».
Мы донесли до него наши пожелания касательно выдвигаемых законопроектов. На наш взгляд, государственное влияние не должно быть избыточным, либо удушающим. Оно не должно выталкивать предпринимателей обратно в теневую сферу с одной стороны, а с другой - не должно быть чисто рамочным или декоративным. Это две крайности, которых необходимо избежать".
Тут, конечно, нам немного повезло - Михаил Делягин не только парламентарий и политик - он еще и ученый, причем авто "Общей теории глобализации", в которую полностью вписывается происходящее сегодня с новым социальным слоем самозанятых и платформенных занятых, которых в России уже больше 8 миллионов, а по всему миру, от США и Европы до Азии и Африки уже, наверно, сотни миллионов. У которых даже имени своего пока нет, потому что "самозанятые", как заметил экономист Саид Гафуров, это темин для Минфина и который означает всего лишь режим налогообложения.
А явление носит мировой, глобальный характер, и является своего рода модернизацией капиталистического строя, в котьором по-прежнему остаются как эксплуататоры, так и "новые угнетенные". И угнетенные по-новому: курьеры не состоят в "трудовых отношениях" с компаниями по доставке еды и не могут объединяться в профсоюзы, постановил Верховный суд Великобритании.
У нас хотя бы Минюст принял документы профсоюза "Новый труд"...
А.Б.
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САМЫЕ ДОСТОВЕРНЫЕ В МИРЕ написал 22.11.2023 20:03
https://aurora.network/events/348-delovoy-vecher-s-m-g-deljaginym-analiz-strukturnykh-izmeneniy-v-je
14 декабря 2023 года состоится "Деловой вечер с М.Г. Делягиным: "Анализ структурных изменений в экономике и новые пути развития для малого и среднего бизнеса: советы и инсайты от экономиста и депутата ГД" Начало мероприятия: 14.12.2023 17:00
Окончание мероприятия: 14.12.2023 21:00 Место проведения:
г. Москва". Если человек назначает мероприятие со своим участием, и на это мероприятие приходит или он сам, или его двойник, то по арбитражному праву он достоверен. Делягин достоверен. Здесь нет одного лишь аккаунта, на котором сидят другие люди: родственники, девочки, бандиты, банковский клерк и платежных данных, к которым нет доступа, нельзя перечислить деньги, нет забитого почтового ящика, не просмотренных писем от налоговой, Мосимущества. Человек достоверен.
это концлагерь МОРДОРИСТАН написал 22.11.2023 19:45
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на кого работает этот "умник" делягин? на УБИЙЦ! на ТЕРРОРИСТОВ! на ЗВЕРЬЁ В ГИТЛЕРОВСКИХ ПОГОНАХ!
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что ждет поганую когда, "НАУЧИВШИЕСЯ" в Украине пытать насиловать и убивать, зверомрази в погонах, вернутся в скоторашку?!.
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вот о чем нужно ДУМАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС!
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в быдлостане миллионы зверья в погонах, миллионы zомбычья, зверомрази нарайонщины, когда начнется война в мордоре (а она неизбежна), ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ?
будущее мордора АД. написал 22.11.2023 19:34
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За участие в войне в Украине в Ярославле получил помилование член банды сатанистов Николай Оголобяк, пишет 76.ru.
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Как писали местные СМИ, Николай Оголобяк и его соратники - Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалева, Александр Воронов, Алексей Соловьев, Сергей Карпенко и Антон Маковкин совершили ритуальные убийства 4 подростков.
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Как пишут журналисты, вечером 28 июня 2008 года члены группы собрались на квартире Николая Оголобяка в поселке Текстилей. После распития алкогольных напитков зашла речь о том, чтобы посвятить в сатанисты Ксению Ковалеву. Для этого требовалось жертвоприношение животного, но Николаю Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Обе девушки учились на страховых агентов в ярославском профессиональном училище номер 31, были знакомы с хозяином квартиры и сообщили, что хотят зайти к нему в гости. По предложению Константина Баранова, их вместо животного и решили принести в жертву.
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Девушек опоили и около полуночи отвели в подлесок на пустыре за 5-м Торфяным переулком. Здесь собравшиеся разожгли костер, выпили вина, а затем по обусловленному сигналу набросились на девушек и закололи их при помощи двух кинжалов. Затем преступники прочли над мертвыми телами молитву Сатане, найденную в Интернете, и расчленили их. С убитых сняли скальпы, у одной девушки вырезали сердце, у другой - отсекли левую грудь, зажарили эти части тел на костре и частично съели. На следующий день в гости к Николаю Оголобяку пришла еще одна пара - шестнадцатилетние Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Их тоже убили.
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Он повоевал пол года, потом его помиловал Путин. Как рассказал изданию 76.ru отец Оголобяка, 2 ноября он вернулся домой с госпиталя.
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Напомним что Кара-Мурзе дали 25 лет за что? Что он сделал такого?
А ничего не сделал! И главное пострадавших нет.