Михаил Делягин: это принципиально новый мир

В агентстве "Аврора" прогшла встреча активистов профсоюза "Новый труд" и СПР.

Михаил Делягин высказал свою точку зрения о проблемах платформенной экономики:

"Платформы - это принципиально новый мир, который только создается. Уровень монополизации там таков, что раньше его нельзя было даже вообразить. Владелец платформы контролирует не просто отношение обмена, он контролирует саму среду существования субъектов платформы, включая покупателей. Соответственно, всё это требует нового регулирования".

"Что сейчас происходит с законами о занятости и платформенной экономики? Ресурс для того, чтобы просто участвовать в их обсуждении, есть у крупного бизнеса, есть у владельцев платформ, есть у малого и среднего бизнеса, владельцев ПВЗ. У трудящихся этой возможности нет, потому что они работают по десять часов в сутки".

Тут, конечно, да. Я пытаюсь ввести в оборот термин "новые угнетенные", как раз про платфороменную экономику. Но реально этим людям по всему миру еще предстоит бороться за то, что, к примеру, раброчий класс отвоевал себе еще сто лет назад: оплачиваемый больничный лист, право на отпуск, 8-часовой рабочий день, в конце концов.

Об итогах встречи высказалась председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина:

«Руководство и активисты профсоюза Новый труд встретились депутатом Государственной Думы Михаилом Делягиным, который возглавляет Союз Профсоюзов России, чтобы обсудить нововведения в «Закон о занятости» и его закон-спутник «О платформенной занятости».

Мы донесли до него наши пожелания касательно выдвигаемых законопроектов. На наш взгляд, государственное влияние не должно быть избыточным, либо удушающим. Оно не должно выталкивать предпринимателей обратно в теневую сферу с одной стороны, а с другой - не должно быть чисто рамочным или декоративным. Это две крайности, которых необходимо избежать".

Тут, конечно, нам немного повезло - Михаил Делягин не только парламентарий и политик - он еще и ученый, причем авто "Общей теории глобализации", в которую полностью вписывается происходящее сегодня с новым социальным слоем самозанятых и платформенных занятых, которых в России уже больше 8 миллионов, а по всему миру, от США и Европы до Азии и Африки уже, наверно, сотни миллионов. У которых даже имени своего пока нет, потому что "самозанятые", как заметил экономист Саид Гафуров, это темин для Минфина и который означает всего лишь режим налогообложения.

А явление носит мировой, глобальный характер, и является своего рода модернизацией капиталистического строя, в котьором по-прежнему остаются как эксплуататоры, так и "новые угнетенные". И угнетенные по-новому: курьеры не состоят в "трудовых отношениях" с компаниями по доставке еды и не могут объединяться в профсоюзы, постановил Верховный суд Великобритании.

У нас хотя бы Минюст принял документы профсоюза "Новый труд"...

А.Б.