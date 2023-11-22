Кто не еврей, тому не положено...

Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников выплаты, которые сейчас получают только евреи.
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно.
Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
Но как-то не срослось...
Хотя, конечно, странно, что вопрос встал толко сейчас, спустя столько лет, а не когда большинство блокадников еще были живы...
А.Б.
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Поэтому минусую! написал 22.11.2023 19:52
И да,вот,что еше,даун.
Интернет есть у всех и новости тоже все читают.
Хотя для тебе,отставшему в развитии от своих сверстников,вероятно это неведомо,вот и тащишь сюда постоянно всякого рода хyйню по не заявленным темам.
ЗВЕРОСТАНА написал 22.11.2023 19:31
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За участие в войне в Украине в Ярославле получил помилование член банды сатанистов Николай Оголобяк, пишет 76.ru.
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Как писали местные СМИ, Николай Оголобяк и его соратники - Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалева, Александр Воронов, Алексей Соловьев, Сергей Карпенко и Антон Маковкин совершили ритуальные убийства 4 подростков.
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Как пишут журналисты, вечером 28 июня 2008 года члены группы собрались на квартире Николая Оголобяка в поселке Текстилей. После распития алкогольных напитков зашла речь о том, чтобы посвятить в сатанисты Ксению Ковалеву. Для этого требовалось жертвоприношение животного, но Николаю Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Обе девушки учились на страховых агентов в ярославском профессиональном училище номер 31, были знакомы с хозяином квартиры и сообщили, что хотят зайти к нему в гости. По предложению Константина Баранова, их вместо животного и решили принести в жертву.
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Девушек опоили и около полуночи отвели в подлесок на пустыре за 5-м Торфяным переулком. Здесь собравшиеся разожгли костер, выпили вина, а затем по обусловленному сигналу набросились на девушек и закололи их при помощи двух кинжалов. Затем преступники прочли над мертвыми телами молитву Сатане, найденную в Интернете, и расчленили их. С убитых сняли скальпы, у одной девушки вырезали сердце, у другой - отсекли левую грудь, зажарили эти части тел на костре и частично съели. На следующий день в гости к Николаю Оголобяку пришла еще одна пара - шестнадцатилетние Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Их тоже убили.
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Он повоевал пол года, потом его помиловал Путин. Как рассказал изданию 76.ru отец Оголобяка, 2 ноября он вернулся домой с госпиталя.
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Напомним что Кара-Мурзе дали 25 лет за что? Что он сделал такого?
А ничего не сделал! И главное пострадавших нет.