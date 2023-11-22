Кто не еврей, тому не положено...

Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников выплаты, которые сейчас получают только евреи.

В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно.

Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.

Но как-то не срослось...

Хотя, конечно, странно, что вопрос встал толко сейчас, спустя столько лет, а не когда большинство блокадников еще были живы...

А.Б.