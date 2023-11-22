Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кто не еврей, тому не положено...

Опубликовано 22.11.2023 в разделе комментариев 2

германия война мид
Кто не еврей, тому не положено...

Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников выплаты, которые сейчас получают только евреи.

В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно.

Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.

Но как-то не срослось...

Хотя, конечно, странно, что вопрос встал толко сейчас, спустя столько лет, а не когда большинство блокадников еще были живы...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Снова не по теме,ты кретин вчера уже высирал эту "новость"
Поэтому минусую! написал 22.11.2023 19:52
Исправляйся,дебилоид-)
И да,вот,что еше,даун.
Интернет есть у всех и новости тоже все читают.
Хотя для тебе,отставшему в развитии от своих сверстников,вероятно это неведомо,вот и тащишь сюда постоянно всякого рода хyйню по не заявленным темам.
Ответить
НОВОСТИ
ЗВЕРОСТАНА написал 22.11.2023 19:31
Путин помиловал людоеда-сатаниста, приговоренного к 20 годам колонии за ритуальные убийства подростков. Теперь он на свободе и "предпочитает не вспоминать" о прошлом.
.
За участие в войне в Украине в Ярославле получил помилование член банды сатанистов Николай Оголобяк, пишет 76.ru.
.
Как писали местные СМИ, Николай Оголобяк и его соратники - Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалева, Александр Воронов, Алексей Соловьев, Сергей Карпенко и Антон Маковкин совершили ритуальные убийства 4 подростков.
.
Как пишут журналисты, вечером 28 июня 2008 года члены группы собрались на квартире Николая Оголобяка в поселке Текстилей. После распития алкогольных напитков зашла речь о том, чтобы посвятить в сатанисты Ксению Ковалеву. Для этого требовалось жертвоприношение животного, но Николаю Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Обе девушки учились на страховых агентов в ярославском профессиональном училище номер 31, были знакомы с хозяином квартиры и сообщили, что хотят зайти к нему в гости. По предложению Константина Баранова, их вместо животного и решили принести в жертву.
.
Девушек опоили и около полуночи отвели в подлесок на пустыре за 5-м Торфяным переулком. Здесь собравшиеся разожгли костер, выпили вина, а затем по обусловленному сигналу набросились на девушек и закололи их при помощи двух кинжалов. Затем преступники прочли над мертвыми телами молитву Сатане, найденную в Интернете, и расчленили их. С убитых сняли скальпы, у одной девушки вырезали сердце, у другой - отсекли левую грудь, зажарили эти части тел на костре и частично съели. На следующий день в гости к Николаю Оголобяку пришла еще одна пара - шестнадцатилетние Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Их тоже убили.
.
Он повоевал пол года, потом его помиловал Путин. Как рассказал изданию 76.ru отец Оголобяка, 2 ноября он вернулся домой с госпиталя.
.
Напомним что Кара-Мурзе дали 25 лет за что? Что он сделал такого?
А ничего не сделал! И главное пострадавших нет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гребаный стыд!
Гребаный стыд!
10.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Скифское золото ждет отправки на Украину (0)
Москва на треть увеличила выпуск жратвы (1)
Кто не еврей, тому не положено... (2)
Михаил Делягин: это принципиально новый мир (3)
Россия начала работу над конкурентом F-35 (103)
Пьяных за рулем самокатов, может, и оштрафуют (22)
Эстонии - советскую власть! (47)
Республиканцы расчищают путь Трампу (7)
Внезапно ушёл из жизни известный деятель «Боротьбы» Влад Войцеховский (20)
Новые угнетенные (155)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss