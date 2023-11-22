Москва на треть увеличила выпуск жратвы

С января по сентябрь 2023 года столичные производители продуктов питания нарастили объем выпуска на 32,4 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

«В Москве работает свыше 250 предприятий пищевой промышленности, на них трудоустроены около 60 тысяч человек. Так, за девять месяцев 2023 года производство продуктов питания в Москве выросло на 32,4 процента. Общий объем отгрузки превысил отметку в 448 миллиардов рублей», — рассказал заммэра.

С января 2023 года столичные компании изготовили более 350 тысяч тонн хлебобулочных изделий, а также около 100 тысяч тонн колбасы.

Здорово, конечно, особенно на фоне постоянных призывов как-нибудь похудеть.

Вроде бы дефицита жратвы как таковой в столице давно нет и не предвидится. Куда же идет эта прибавка на треть хлеба, плюшек, колбасы и прочего калорийного и вкусного? Население города вроде не растет, вывозить еду в регионы, которые сами ее производят, тоже странно...

А.Б.