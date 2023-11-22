Москва на треть увеличила выпуск жратвы

С января по сентябрь 2023 года столичные производители продуктов питания нарастили объем выпуска на 32,4 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.
«В Москве работает свыше 250 предприятий пищевой промышленности, на них трудоустроены около 60 тысяч человек. Так, за девять месяцев 2023 года производство продуктов питания в Москве выросло на 32,4 процента. Общий объем отгрузки превысил отметку в 448 миллиардов рублей», — рассказал заммэра.
С января 2023 года столичные компании изготовили более 350 тысяч тонн хлебобулочных изделий, а также около 100 тысяч тонн колбасы.
Здорово, конечно, особенно на фоне постоянных призывов как-нибудь похудеть.
Вроде бы дефицита жратвы как таковой в столице давно нет и не предвидится. Куда же идет эта прибавка на треть хлеба, плюшек, колбасы и прочего калорийного и вкусного? Население города вроде не растет, вывозить еду в регионы, которые сами ее производят, тоже странно...
А.Б.
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Технояк Техноякович Технояков (МОШИНГнем ?) написал 22.11.2023 19:42
Рекламы стало поменьше, людям меньше стали впаривать всякие товары и услуги - начали покупать больше еды, начали больше кушать, рост производства еды по законам спроса и предложения:
1.частичный уход из России приложения Google Реклама (раньше называлось Google AdWords) - реклама в поисковике Google из-за санкционной борьбы и конфликта с Google, требования госмашины России уплатить налоги. (Сергей Брин и Ларри Пейдж платили налоги в США через штат Джо Байдена Делавер, в котором был юридически зарегестрирован Google, аффилированны с Джо Байденом).
2.кризис рекламных приложений Яндекса, тайно основанных на алгоритмах Google. Реклама в поисковике Яндекса. Много месяцев деловой мир как дураки все порознь, атомизированные, сидят чего-то ждут, по рекламе почти никто не приходит. В соответствии с требованиями банковских клерков, банков, системообразующих банков и нормативными требованиями Центробанка.
3.общий кризис в Яндексе, какой то запор на много лет в продаваемой компании. При смене учредителей нет денег заплатить полную цену всем контрагентам - только на одном сайте в одном разделе прописали смену учредителей, а другие разделы этого сайта и другие сайты контрагентов пока учредители старые.
4.кризис остальных сервисов размещения рекламы в интернете тайно основанных на алгоритмах Яндекса и Google.
5.продолжается запрет, стеснения и высокая цена на наружную рекламу в Москве, установленные Собяниным - на рекламные щиты, короба, горящие надписи.
6.продолжается запрет на раздачу рекламных листовок, буклетов, например, у метро, в меньшей степени (не приветствуется) в торговых центрах
7.стеснения на раскидывания рекламы по почтовым ящикам
8.давным давно почти исчезли промоутеры со своими стойками, бтл индустрия и так далее.
9.запрет депутатами нескольких социальных сетей, из-за чего банковские клерки <чтобы впарить кредиты> часто не рекомендуют через них сильно рекламировать
10.переход еще десять лет назад с американского Гэллапа на Русский Гэллап Руслана Тагиева (так его по моему имя и фамилия, могу перепутать) - изменения в телерекламе, там меньше впаривается, так как зрителям более противно
11.большие надписи, наклейки на машинах, на велосипедах, самокатах - или не приветствуются, или почему то не дают эффекта
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Кушайте все ! Кушайте Киса, и Вы, Шура, от пуза и как можно больше !! Адам, если Вы не поедите, Вы разобьете машину !! Отец Федор ! Идите в банк к Набиуллиной, в ее банковскую систему, Вам поесть вволю. Кредит чтобы насытиться, святой отец !