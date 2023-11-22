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Московский листок

Скифское золото ждет отправки на Украину

Опубликовано 22.11.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Скифское золото ждет отправки на Украину

Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении ей скифского золота, сообщили в учреждении.

Ранее в среду Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило о достижении договоренностей с вышеназванным музеем о передаче коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме.

Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013-м в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021-го решил, что коллекцию скифского золота нужно передать Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но инстанция оставила решение в силе.

 А.Б.



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