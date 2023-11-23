Европа готовится к большой войне с Россией

Президент Чехии Павел на встрече президентов "Вышеградской четверки" (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) высказал мнение, что из-за конфликта на Украине Вооруженным силам России для восстановления боеспособности понадобятся годы.

Однако, подчеркнул президент Чехии, несмотря на это, государства НАТО все равно воспринимают Москву в качестве "угрозы номер один". Поэтому все европейские армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности на континенте.

Логика тут может быть только одна - указанные страны НАТО не собираются ждать, пока виртуальная угроза со стороны России как-либо актуализируется, а вполне могут собраться и нанести удар первыми.

В этот плане страны бывшего Варшавского договора куда агрессивней и решительней "старых" членов НАТО. Видимо, сказывается советская школа.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в стране уже реализуется программа модернизации и укрепления армии. И по факту Польша уже участвует в украинском конфликте, предоставляя технику, логистические услуги, ремонтируя и обслуживая украинскую технику, обучая на своей территории украинских военных и предоставляя большое количество наемников, непосредственно участвующих в боевых действиях.

При этом их не особенно беспокоит возможность ядерного удара со стороны РФ - они надежно защищены статусом членов НАТО, поскольку в случае ядерного удара последует реакция располагающих ядерным оружием стран альянса.

Это зеркально напоминает ситуацию после вторжения Гитлера в Судетскую область Чехословакии, когда Сталин предлагал европейским странам нанести удар по нацистской Германии, пока она не окрепла и сама не стала наносить удары. Европа от предложения Сталина отказалась, Польша даже отказалась просто пропустить советские войска через свою территорию - польские генералы сами планировали напасть на Германию в перспективе, вот только Гитлер не стал ждать, пока буржуазная Польша получше подготовится...

И не надо гадать, кто в нынешнем раскладе Сталин, кто Гитлер, а кто Чемберлен. История никогда не повторяется буквально. Но общие тенденции и закономерности всегда одни и те же...

А.Б.