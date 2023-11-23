Америка поможет Украине со свободой на миллион

Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США профинансирует программу по защите свободы мнений, СМИ и интернета на Украине. Инициатива направлена в том числе на создание мер «реагирования на информационную войну».

В рамках программы сотрудники американского ведомства намерены расширить возможности местных сторонников защиты свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободы интернета на Украине, в особенности на местном и региональном уровнях.

Это странно - почитайте украинские паблики, там всюду проходит одна мысль: Украина защищает свободу и демократию. То есть свобода и демократия у них уже есть, надо их только защищать от агрессора.

Но инициатива подразумевает реализацию «конструктивных и инновационных мер реагирования на информационную войну», что по своему смыслу предполагает не расширение, а сокращение поля свободы мнений.

Общий объём финансирования программы составит $987 тыс. Миллион долларов не такие большие деньги, чтобы действительно как-то создать новые позитивные возможности для выражения свободы мнений. А вот для работы по ограничению такой свободы - вполне нормальные деньги...

А.Б.