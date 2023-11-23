Уровень нищеты поднимут на 18,5 процентов

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

Согласно закону, с 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%, в 2023 году он составляет 16 242 рубля.

Ранее Путин поручил правительству увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года. Так что копеечка в копеечку...

Причем медианная зарплата должна составить 48 процентов от минимальной, не меньше. То есть медианная зарплата в РФ меньше 40 тысяч рублей.

Когда-то давно-давно президент, тот же, поручал создать 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Но как-то не срослось... Зато поручение поднять уровень нищеты на 18 процентов выполнили в момент!

А.Б.