Нефтегазовые доходы упали до минимума

В январе—сентябре 2023 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28,3% всех поступлений, доля сократилась почти на 15 п.п. по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из аналитической записки Счетной палаты.

В абсолютном выражении доходы снизились в 1,5 раза. Аудиторы Счетной палаты объяснили подобную динамику снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ.

17 ноября Госдума приняла в окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, нефтегазовые поступления в следующем году обеспечат 32,8% доходной части. В 2025 году их доля вырастет до 35%, затем опустится до 33,5%.

А если все пойдет не по плану?