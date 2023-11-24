И снова о погибшем военнослужащем и "потерявших" документы чиновниках

Мы уже неоднократно писали о наглом издевательстве чиновников над семьёй Александра Борисовича Копыльцова.

Напоминаем, Александр Копыльцов участвовал в СВО. Погиб. Был награждён Орденом Мужества. А затем его детям - Копыльцову Илье (2004 г.р.) и Копыльцовой Кире (2014 г.р) отказали в компенсации, мотивируя это тем, что: «идентифицировать Копыльцова А.Б. как военнослужащего не удалось», «в списках погибших Военного комиссариата РО не значится» и т.д.

Как это сочетается со справкой о гибели военнослужащего и удостоверением к награде Орден Мужества - автор материала пытается понять, но у него как-то не очень это получается.

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/poluchil-orden-mujestva-v-spiskah-ne-znachilsia-ili-kuda-ushli-dengi-za-smert-voennoslujascego-648217f4b07a1c6710ef52c8

После многочисленных писем адвоката, после публикаций в интернете, место службы, всё-таки, нашлось. Как сообщилось в письме от прокуратуры РФ, отправленном жене Копыльцова по электронной почте: «Установлено, что Копыльцов А.Б погиб, принимая участие в специальной военной операции в составе частной военной компании «Редут».

Но вот итоговая резолюция была такая же, как и раньше - денег не дадим. https://dzen.ru/a/ZMqh4fznqRP_JXox

Один из вопросов, который мы задали в публикации - это случай единичный или Копыльцовы попали под типовую схему кражи денег у родственников погибших и имеют множество собратьев по несчастью?

И вот ещё одна подобная ситуация. Один в один. После публикации к нам обратился защитник семьи Зискинда Ильи Григорьевича.

Илья Григорьевич также участвовал в СВО. Также геройски погиб. Оставив жену Зискинд Александру Юрьевну и двух детей в возрасте 11 и 13 лет. «Илья уехал в начале января 2022 года работать медиком в ДНР, а 24 февраля 2022 года прислал сообщение супруге - "Родная, не волнуйся, это скоро закончится. Нас везут куда-то. Береги себя и детишек. Люблю. Скоро вернусь.

Р.S. Никому не верь, все всё врут."

2 апреля 2022-го раздался звонок: «Добрый день, это служба психологической помощи семьям погибших СВО. Вы можете приехать на опознание Вашего супруга...»

Отметим, что Зискинд Илья Григорьевич был награждён посмертно Орденом Мужества.

Особо отметим, что и его родне также чиновники пишут, как бы так, помягче сказать… странное. Точно также, как и в случае с Копыльцовым, произведенные ими (чиновниками) документы, имеют смысл каждый сам по себе, а вот вместе получается какая-то ерунда.

Итак. Вот удостоверение к награде «Орден Мужества (посмертно)». Вот удостоверение о вручении нагрудного знака «Доброволец Донбаса». Вот справка от ВЧ 06512 - «выдана сотруднику Зискинд Илья Григорьевич, в том, что он выполняет специальные задачи по контракту в в/ч 06512 в зоне проведения СВО на территории Украины». Вот справка Филиала №2 Федерального государственного казенного учреждения «III главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» - «Выдана о том, что военнослужащий Зискинд Илья Григорьевич погиб 18.03.2022»

И вот ответ из Минобороны - «Поскольку как следует из представленных сведений в обращении Зискинд И.Г. не заключал контракт с Минобороны Российской Федерации, оснований для выплаты страховой суммы... к сожалению, не имеется».

А вот военная прокуратура Балашихинского гарнизона отвечает не так прямо, хотя и посылает. Но вежливо и не очень далеко. Просто в военный комиссариат.

Как поясняет защитник Александры Юрьевны - «в военкомат, естественно, обращались, но сам военкомат не смог ничего предпринять, так как не владеет данными о прохождении службы Зискиндом в добровольческих формированиях. Их в военкомат не посылают, под предлогом - они секретные. В итоге СОГАЗ (страховая компания, производящая выплаты за погибших военнослужащих и добровольцев) отказывает, требуются дополнительные документы, а их выдаёт только МО, но они выдать их неспособны, потому что они - секретные. Замкнутый круг!»

Отметим, что вопрос не только в деньгах.

Дети Ильи Зискинда - в перспективе не имеют возможности получить высшее образование на льготной основе. Из-за сложившейся ситуации они лишены возможности воспользоваться положенными по закону льготами.

Ну что тут ещё можно сказать? Остаётся только повторить прежний вопрос - это случай единичный или эти Зискинды, как и Копыльцовы, попали под типовую схему кражи денег у родственников погибших и имеют множество собратьев по несчастью?

Как вы считаете, товарищи?