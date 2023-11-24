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Московский листок

Жизнь на 7 тысяч в месяц

Опубликовано 24.11.2023 автором Е. Сидоренкова РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Жизнь на 7 тысяч в месяц

23-летний кузбасский шахтёр Александр Шихов после аварии на шахте Зиминка (город Прокопьевск, 2010-й год) утратил способность к труду, стал инвалидом. Его мать, Вера Васильевна Шихова (сама инвалид второй группы) уже 13 лет добивается восстановления справедливости — установления её сыну 1-й группы инвалидности, обеспечения его программой реабилитации, как пострадавшего на опасном производственном объекте, возмещения вреда здоровью.

Вера Васильевна уже второй десяток лет мыкается по ведомствам страны (от Прокопьевска до столицы), но власти реагируют на её обращения странным образом — обещают разобраться, присылают отписки, возвращают жалобы обратно в Прокопьевск, самой Вере Васильевне чинят препятствия — штрафуют за одиночные пикеты, бьют по пенсии, всяко вынуждая её остановить правозащитную борьбу.

Только из последнего — 20 сентября 2023 года Мещанский районный суд Москвы (в лице судьи Смирновой) оштрафовал Веру Васильевну Шихову на 10 тысяч рублей за одиночный пикет у Приёмной ФСБ.

С октября проблемы прибавились — Вера Васильевна получила пенсию на 2 тысячи меньше положенной суммы, в ноябре — уже половину пенсии.

Здесь стоит отметить, что пенсия Веры Васильевны совсем невелика. Сейчас она составляет 14 тысяч рублей.

Вера Васильевна в Москве фактически выживает, для неё уже роскошь — покормить голубей хлебными крошками. А после ноябрьского вычета на руки ей выдали и вовсе 7 тысяч рублей.

Вера Васильевна обратилась в Пенсионный фонд за разъяснениями. Оказалось, что снованиями для удержаний из пенсии стали судебные постановления о задолженности по коммунальным платежам (судебный пристав-исполнитель Климова Я.С.)

Из интервью Веры Васильевны от 18 ноября:

«...14-го числа пошла снимать пенсию, а у меня, оказывается, всего осталось 7 тысяч. У меня она и так маленькая — 14, а мне ещё судебные приставы ополовинили её, т.е., закон о сохранении минимального размера пенсии не исполняется. Пристав Климова в 22-м году также ополовинила у меня в течении полугода пенсию, я получала по 6 тысяч…

…Вот я решила узнать в Москве — почему закон не исполняется, ни со стороны пенсионного фонда, который должен обеспечить моё пенсионное обеспечение, и судебные приставы почему не исполняют законодательство, которое прямо говорит, что они должны сохранять минимальный прожиточный минимум… в данном периоде он — 16.425. Моя пенсия — 14 тысяч, я являюсь неплатёжеспособной и они не имеют право у меня удерживать какие-то вычеты.

…Нас сделали неплатёжеспособными, не возмещают до настоящего времени вред здоровью пострадавшему на производстве моему сыну...

...А на 7 тысяч можно прожить? А в 22-м году мне по 6 тысяч оставляли. Можно на них проживать?…

...Мои условия проживания делают невыносимыми...»

17 ноября Вера Васильевна подала жалобу о незаконном удержании из её пенсии в Центральную приёмную Федеральной службы судебных приставов.

Также вопрос по отсутствию необходимых выплат её сыну, ставшего инвалидом на кузбасской шахте, власти по-прежнему не замечают.

Вера Васильевна и при таком финансовом преследовании, обрекающем её на выживание, вынуждена продолжать пикеты в защиту своего сына.



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