В течение 20 летней американской оккупации Афганистана никто не занимался решением вопросов сельского хозяйства. Главной сельскохозяйственной культурой в Афганистане стал опиумный мак, который вырос в 40 раз в объемах именно при американцах. А еще США отправляли в виде гуманитарной помощи зерновые ГМО. Но стоило войскам США покинуть Афганистан, как вдруг USAID спонсирует строительство водного канала в Северном Афганистане, который снизит на 25 % уровень рек в других странах Средней Азии. Население Китая и Центральной Азии растет, а воды все меньше и меньше, и тут американцы подумали и решили «помочь».

По официальным данным CNN, в октябре 2022 года в Катаре происходила тайная встреча главы Талибана, Катара и представителей американских разведспецслужб и госдепартамента США. Главной темой встречи было строительство водного канала Кош-Тепа, на который USAID выделил 684 миллиона долларов США. И как раз по официальным данным стоимость этого канала как раз и оценивается в 684 миллиона долларов США. Помимо США и Катара в строительстве участвует и Турция.

Решение вдруг помочь развивать сельское хозяйство в Северном Афганистане выглядит первоначально благим намерением. Однако, последствия для Узбекистана, Туркменистана и Казахстана будут катастрофическими. На фоне увеличивающего дефицита водных ресурсов в Средней Азии, снижение уровня рек, идущих из гор Афганистана, станет причиной будущих военных конфликтов за контроль над реками.

Нехватка воды подорвет выращивание хлопка в Узбекистане. В южном Казахстане, где выращивают рис и хлопок, вырастет безработица среди молодежи, там сейчас 840 тысяч человек заняты в сельском хозяйстве. Малый Арал, где еще добывается рыба, вообще исчезнет с карты Казахстана. Прошлогодний приграничный конфликт Таджикистана и Киргизии произошел из-за водораспределительного пункта. Банально, из-за воды уже воют наши соседи. А что будет, когда проблемы увеличатся в разы?

Строительство канала Кош-Тепа проводится довольно примитивно, роют канал в земле без облицовки, часть воды будет просто уходить в почву. Прогнозируемое понижение рек Амурдарья на 25% снизит количество пресноводных рыб, а некоторые виды рыб могут вообще исчезнуть.

В этой ситуации главным виновником будущей катастрофы будет назначен не Афганистан, а Россия, которая не поделилась своими сибирскими реками. Наша общественность, искусственно накаченная голимой русофобией, при этом делает чудеса переобувания в воздухе. Теперь ряд видных экспертов уже требуют, чтобы Россия повернула ряд своих сибирских рек вглубь Центральной Азии. Мол, все равно эти реки впадают в Северно-Ледовитый Океан, так пусть послужат на благо народам ЦА. Афганистан от своих планов не отказывается, он уже завершил первый этап канала. Добавьте к этому, что и Китай планирует увеличить использование рек Или и Иртыш для растущего населения, которые впадают в Казахстан. Так что впереди нас могут ожидать социальные взрывы и вполне реальные военные конфликты, приближение которых ускоряют вливаниями со стороны США.