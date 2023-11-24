ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области.

Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщило Минобороны.

А спустя всего несколько часов раненый журналист Борис Максудов умер...

У нас нет права сомневаться в тотальной правдивости сообщений Минобороны. За такие сомнения возникает даже уголовная ответственность, почему я стараюсь и не комментировать происходящее на СВО. Ну если государство не нуждается в моих комментариях, причем настолько, что готово за них меня наказывать, то чего нарываться?

Государству нужно нечто иное. И то, что ему нужно, доставляет ему пресс-служба Минобороны и другие подобные ведомства.

Интересно, а президента и и верховного главнокомандующего они снабжают той же информацией или готовят для него отдельные блюда на своей кухне? Из какого рода информации глава государства формирует свое мнение и свои решения?

"Угрозы жизни нет", а он - раз и умер! Может, нарочно, из каких-то соображений?

На своей странице VКонтакте 11 ноября Максудов написал: "Самое ценное на войне (и одновременно обесцененное) - это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочие игрушки для убийств. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят".

Ну и про страдания и кровь, которые только и могут дать понятие человеку, что "война - это не вариант"...

А.Б.