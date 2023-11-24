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Московский листок

"Угрозы жизни нет"...

Опубликовано 24.11.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
"Угрозы жизни нет"...

ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области.

Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщило Минобороны.

А спустя всего несколько часов раненый журналист Борис Максудов умер...

У нас нет права сомневаться в тотальной правдивости сообщений Минобороны. За такие сомнения возникает даже уголовная ответственность, почему я стараюсь и не комментировать происходящее на СВО. Ну если государство не нуждается в моих комментариях, причем настолько, что готово за них меня наказывать, то чего нарываться?

Государству нужно нечто иное. И то, что ему нужно, доставляет ему пресс-служба Минобороны и другие подобные ведомства.

Интересно, а президента и и верховного главнокомандующего они снабжают той же информацией или готовят для него отдельные блюда на своей кухне? Из какого рода информации глава государства формирует свое мнение и свои решения?

"Угрозы жизни нет", а он - раз и умер! Может, нарочно, из каких-то соображений?

На своей странице VКонтакте 11 ноября Максудов написал: "Самое ценное на войне (и одновременно обесцененное)  - это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти  пушки, орудия, танки, самолеты и прочие игрушки для убийств. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят".

Ну и про страдания и кровь, которые только и могут дать понятие человеку, что "война - это не вариант"...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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будущее рабсиянцев - концлагерь
людей будут УБИВАТЬ псы-садитсты в погонах нэоНКВД написал 24.11.2023 11:12
Сахалинец Денис Горин получил в 2018 году 22 года тюрьмы строгого режима, за то, что убил несколько человек, а одну из жертв еще и съел!
Теперь он убивает Украинский народ по приказу крысогитлера.
Какая срана такие и херои. Концлагерь мордористан - утонет в океане крови, когда херои СВО вернуться убивать, рабсиянский, залупутинский скот.
.
Любите свою тюрьму!
Защищайте свою тюрьму!
Умирайте за свою тюрьму!
.
Вы так и называетесь рабсиянский скот. У посв-садистов в гитлеровских погонах неоНКВД - есть поговорка - "100 лет и русских нет!"
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов и праправнук еврейских орендарiв
и мы должны держаться вместе,даже за х написал 24.11.2023 10:50
Баранова сходи поставь цветочки на могилку, а жене и деткам журналюги скажи глядя в глаза - Крым наш, моя мама в Крыму в безопасности, моя квартира в Севастополе стоит денег и я целиком и полностью поддерживаю войну с Украиной именно по этим причинам.
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