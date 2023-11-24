ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области.
Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщило Минобороны.
А спустя всего несколько часов раненый журналист Борис Максудов умер...
У нас нет права сомневаться в тотальной правдивости сообщений Минобороны. За такие сомнения возникает даже уголовная ответственность, почему я стараюсь и не комментировать происходящее на СВО. Ну если государство не нуждается в моих комментариях, причем настолько, что готово за них меня наказывать, то чего нарываться?
Государству нужно нечто иное. И то, что ему нужно, доставляет ему пресс-служба Минобороны и другие подобные ведомства.
Интересно, а президента и и верховного главнокомандующего они снабжают той же информацией или готовят для него отдельные блюда на своей кухне? Из какого рода информации глава государства формирует свое мнение и свои решения?
"Угрозы жизни нет", а он - раз и умер! Может, нарочно, из каких-то соображений?
На своей странице VКонтакте 11 ноября Максудов написал: "Самое ценное на войне (и одновременно обесцененное) - это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочие игрушки для убийств. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят".
Ну и про страдания и кровь, которые только и могут дать понятие человеку, что "война - это не вариант"...
А.Б.
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людей будут УБИВАТЬ псы-садитсты в погонах нэоНКВД написал 24.11.2023 11:12
Теперь он убивает Украинский народ по приказу крысогитлера.
Какая срана такие и херои. Концлагерь мордористан - утонет в океане крови, когда херои СВО вернуться убивать, рабсиянский, залупутинский скот.
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Любите свою тюрьму!
Защищайте свою тюрьму!
Умирайте за свою тюрьму!
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Вы так и называетесь рабсиянский скот. У посв-садистов в гитлеровских погонах неоНКВД - есть поговорка - "100 лет и русских нет!"
и мы должны держаться вместе,даже за х написал 24.11.2023 10:50