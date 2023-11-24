5 миллиардов долларов на ракеты - какой мир?

175 миллиардов гривен (почти 5 миллиардов долларов), планируется взять из оборонного бюджета Украины на закупки ракетного вооружения и боеприпасов, плюс еще на 2,2 миллиарда долларов - на военную технику, рассказал в своем Telegram-канале Юрий Джигир, замминистра МО.
Он назвал ракетное вооружение и боеприпасы "одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год".
Часть украинцев задумывается над тем, что стоит пойти на территориальные уступки ради мира с Россией - такие выводы сделали журналисты агентства Bloomberg, которые проанализировали данные опросов.
Так вот, что бы не говорили опросы, а 5 миллиардов долларов не та сумма, которой можно пренебречь. И пока ракеты и снаряды, купленные на 5 миллиардов, не будут потрачены и списаны в отчете, ни о каком перемирии даже речи не пойдет...
А.Б.
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не отгниет и тушка не шмякнется на бетон написал 24.11.2023 11:44
Учтите, що на росии уже около миллиона инвалидов которые стали дотационными паразитами нашего общества!!
Пока не поздно Ботоксной Крысе надо выводить мародерные войска за границы 1991 года и строить из росии КНДР-2 с основной идеей - Чучхе!
И никто в таком случае Гэбэвского Окурка не тронет и пусть наслаждается жизнью - жрет тарелками черную икру и е6ет дочек Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих!!