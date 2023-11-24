5 миллиардов долларов на ракеты - какой мир?

175 миллиардов гривен (почти 5 миллиардов долларов), планируется взять из оборонного бюджета Украины на закупки ракетного вооружения и боеприпасов, плюс еще на 2,2 миллиарда долларов - на военную технику, рассказал в своем Telegram-канале Юрий Джигир, замминистра МО.

Он назвал ракетное вооружение и боеприпасы "одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год".

Часть украинцев задумывается над тем, что стоит пойти на территориальные уступки ради мира с Россией - такие выводы сделали журналисты агентства Bloomberg, которые проанализировали данные опросов.

Так вот, что бы не говорили опросы, а 5 миллиардов долларов не та сумма, которой можно пренебречь. И пока ракеты и снаряды, купленные на 5 миллиардов, не будут потрачены и списаны в отчете, ни о каком перемирии даже речи не пойдет...

А.Б.