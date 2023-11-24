Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

5 миллиардов долларов на ракеты - какой мир?

Опубликовано 24.11.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
5 миллиардов долларов на ракеты - какой мир?

175 миллиардов гривен (почти 5 миллиардов долларов), планируется взять из оборонного бюджета Украины на закупки ракетного вооружения и боеприпасов, плюс еще на 2,2 миллиарда долларов - на военную технику, рассказал в своем Telegram-канале Юрий Джигир, замминистра МО.

Он назвал ракетное вооружение и боеприпасы "одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год".

Часть украинцев задумывается над тем, что стоит пойти на территориальные уступки ради мира с Россией - такие выводы сделали журналисты агентства Bloomberg, которые проанализировали данные опросов.

Так вот, что бы не говорили опросы, а 5 миллиардов долларов не та сумма, которой можно пренебречь. И пока ракеты и снаряды, купленные на 5 миллиардов, не будут потрачены и списаны в отчете, ни о каком перемирии даже речи не пойдет...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не шмякнется на бетон написал 24.11.2023 11:44
Российские источники РИА и ТАСС уверяют, що Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих тратит на войну ежемесячно 25 миллиардов долларов!
Учтите, що на росии уже около миллиона инвалидов которые стали дотационными паразитами нашего общества!!
Пока не поздно Ботоксной Крысе надо выводить мародерные войска за границы 1991 года и строить из росии КНДР-2 с основной идеей - Чучхе!
И никто в таком случае Гэбэвского Окурка не тронет и пусть наслаждается жизнью - жрет тарелками черную икру и е6ет дочек Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий
Путин предложил подумать о прекращении трагедии во...
22.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Банан подорожал (0)
Британский Красный крест: тысячи украинских беженцев рискуют остаться бездомными (0)
5 миллиардов долларов на ракеты - какой мир? (1)
"Угрозы жизни нет"... (2)
Жизнь на 7 тысяч в месяц (1)
И снова о погибшем военнослужащем и "потерявших" документы чиновниках (2)
Угроза опустынивания Средней Азии возникла вдруг со стороны Афганистана (3)
Нефтегазовые доходы упали до минимума (5)
Уровень нищеты поднимут на 18,5 процентов (3)
Америка поможет Украине со свободой на миллион (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss