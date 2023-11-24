Британский Красный крест: тысячи украинских беженцев рискуют остаться бездомными

Множество украинских беженцев в Великобритании сталкиваются с проблемами, из-за которых могут остаться без крыши над головой приближающейся зимой, заявила представитель Британского Красного креста Оливиа Филд в комментарии для газеты The Guardian.

"Этой зимой мы ожидаем, что тысячи мужчин, женщин и детей из Украины станут бездомными здесь, в Великобритании", - сказала она.

По словам Филд, многие британские семьи, принявшие украинские семьи, также начали испытывать трудности из-за "кризиса стоимости жизни".

По данным The Guardian, в Британии проживают более 137 тысяч украинских беженцев.

А.Б.