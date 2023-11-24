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Московский листок

Банан подорожал

Опубликовано 24.11.2023 автором в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Банан подорожал

В октябре текущего года в России розничная цена 1 кг бананов достигла 143 рублей, сообщили в пресс-службе Росстата.

Стоимость бананов по сравнению с октябрём 2022 года увеличилась на 47%, тогда средняя цена находилась на уровне 97 рублей, передаёт РБК.

Ранее стало известно, что за год ингредиенты для салатов селёдка под шубой и оливье подорожали на 4% и 6% соответственно, но самое интересное бпананы, конечно.

В течение многих лет бананы сделались самым доступным для россиян фруктом, да и среди овощей тоже находились в лидерах по дешевизне. А уж традиционные яблоки банан обогнал, казалось, раз и навсегда. Это казалось одним из парадоксов глобальной экономики, когда фрукт, произрастающий за тридевять земель, становится дешевле и доступней тех, что растут буквально под боком. Да и сейчас сильно подорожавший банан всего лишь подравнялся с огурцом...

А чему удивляться?

Прошлой весной фермер из Рязанской области, с которым лежали на соседних койках в больнице, жаловался - весь урожай яблок пропал, убирать некому было... И так из года в год.

Как иллюстрация - за окном палаты висели уже помороженные отличные яблоки, которых никто, конечно, убирать не станет. Но на столе у больных яблоки есть - с базы, по оптовой цене, что предусмотрено бюджетом на здравоохранение. И в магазине есть - с той же базы. Зачем же убирать те, что даром выросли?

 



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