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Московский листок

Самое ценное на войне

Опубликовано 24.11.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах в Запорожской области.

Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, его эвакуировали, угрозы жизни нет, сообщило Минобороны.

А спустя всего несколько часов раненый журналист Борис Максудов умер...

У нас нет права сомневаться в тотальной правдивости сообщений Минобороны. За такие сомнения возникает даже уголовная ответственность, почему я стараюсь и не комментировать происходящее на СВО. Ну если государство не нуждается в моих комментариях, причем настолько, что готово за них меня наказывать, то чего нарываться?

Государству нужно нечто иное. И то, что ему нужно, доставляет ему пресс-служба Минобороны и другие подобные ведомства.

Интересно, а президента и верховного главнокомандующего они снабжают той же информацией или готовят для него отдельные блюда на своей кухне? Из какого рода информации глава государства формирует свое мнение и свои решения?

"Угрозы жизни нет", а он - раз и умер! Может, нарочно, из каких-то соображений?

На своей странице VКонтакте 11 ноября Максудов написал: "Самое ценное на войне (и одновременно обесцененное) - это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочие игрушки для убийств. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят".

Ну и про страдания и кровь, которые только и могут дать понятие человеку, что "война - это не вариант"... Ему можно, он умер.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- В 8:00 мск (7:00 по местному времени) в секторе Газа вступило в силу перемирие, о котором Израиль и палестинская группировка ХАМАС ранее договорились при посредничестве Катара

- В ночь на 24 ноября системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов

- В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления, который держался 50 лет, к 6:00 мск барометры показывали 719,7 мм рт. ст.

- Полиция проводит тотальную проверку документов у сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали

- Власти штата Нью-Джерси решили отменить санкции против России, введенные отдельно от федеральных санкций США

 

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