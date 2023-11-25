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Московский листок

Карательный ремонт и пожарная опасность

Опубликовано 25.11.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Карательный ремонт и пожарная опасность

 

 

И снова мы возвращаемся к подвигам «Нового формата» в девичестве «Пионер Финанса». На Аминьевском шоссе д. 7 и д. 9 это были коммунальные атаки (выключение воды, лифтов, интернета и паспортного стола), а также навязчивые услуги по ремонту, переходящие в попытки демонтировать внутреннее пространство жилого дома при помощи кувалд.

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/po-chistoi-sluchainosti-kuvaldoi-po-golove-ne-popalo-reiderskii-pogrom-na-aminevskom-shosse-9-614e50f8d8681137d4088d09

Благодаря сопротивлению жильцов, их коллективным визитам под видео во все инстанции, от Приёмной правительства до Петровки 38

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/priemnaia-pravitelstva-rf-karantin-ot-naroda-6144932035c705469b6a99c2

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/kogda-ubiut--pishi-zaiavlenie-zachem-my-prishli-na-petrovku-38-6169b976dbf1481d96c41bd2

в доме стало тихо.

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/aminevskoe-shosse-7-i-9-bastrykin-obratil-vnimanie-na-reiderov-61713eed432ba079ff8fbc27

Но, от людей по прежнему пытаются избавиться, относительно «мирно», через суд.

Теперь перейдём к текущим подвигам «Нового формата» на Жигулёвской 4, к 2 (бывшее общежитие Промстроя). Жителей этого дома активно побуждают переселяться (как бы на время ремонта) в дом по Жигулёвской 3/3.

Отметим, что людей с Окской улицы 28/2 и 28/3 также переселили, а потом там и забыли, причём, статус у людей в новом доме, мягко говоря птичий, так что следующим «гнездом» может оказаться улица.

В любом случае к настоящему времени «Новому формату» удалось полностью установить контроль над 1-3 этажами дома по Жигулёвской 4, к. 2. В настоящий момент там ведутся ремонтные работы, причём, так, чтобы по максимум осложнить жизнь жильцам, от которых дом зачистить ещё не удалось.

А именно — очень интересно устроен строительный мусоропровод. По идее он должен утыкаться в контейнер (типовой мусоропровод, к примеру, тут - https://www.dvresurs.ru/products/stroitelnyy-musoroprovod/), однако на Жигулёвской 4, к 2 он заканчивается вскоре после выхода из окна. В результате, как рассказывают жильцы, «мусор выкидывается, пыль по всему дому. Прямо к нам в форточки обратно летит».

В другие контейнеры, мусор просто выкидывают лопатами. Причем не все они огорожены. Запылен и сам первый этаж. «Ладно мы воздуха набрали в рот проскочили, а тут дети, им как выходить», - комментируют происходящее жильцы.

Отметим, что помимо запыления, ребятки, объявившие дом своей собственностью, создают ещё и повышенную пожарную опасность. А именно — в доме есть 3 подъезда и сквозные коридоры. Центральный подъезд закрыт наглухо. После 7 вечера закрывают ещё и один из боковых подъездов.

«Приходится идти по всему этажу, чтоб попасть в комнату», - комментирует один из жильцов. — «А если вдруг пожар. Вообще же выскочить не успеешь».

Отметим, что нарушение правил пожарной безопасности весёлыми бизнес-ребятами, объявившими себя собственниками жилого дома, уже приводило в Москве к трагедии

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/pojar-v-mkm-kogda-jadnost-vedet-k-chelovecheskim-jertvam-63f5c02a593b986e4c5f17a4

Можем повторить? Или городские власти и пожарная инспекция обратят внимание и наведут порядок? Как вы считаете?

 

 

 



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