Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова

Согласно заявлению ведомства, Касьянов «участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях властей России и проводимой ими политике». Там добавили, что он «выступал против военной операции на Украине», а также является членом организации, деятельность которой «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» России. Отдельно Минюст упоминает, что Касьянов живет за границей.

В реестр иноагентов также включены преподаватель, историк советской литературы и культуры Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ», но это уже мало, кого удивляет.

А вот бывший глава правительства, причем один из самых успешных - это новость. 8 процентов ежегодного роста в промышленности - это разве работа иноагента? Или его потом завербовали, кстати, пожизненного носителя важнейших государственных секретов? Кстати, а кто же назначил его, такого нестойкого, на высший государственный пост? Так ведь сам Владимир Владимирович и назначил, как стал и.о.президента, так сразу и выбрал именно Касьянова... И ведь не просчитался, хороший был премьер, эффективный.

А потом стал выступать против военной операции. А это нельзя, это табу...

Но вот что интересно, про мем "Миша 2 процента" никто сейчас даже не вспомнил. Наверно, потому что 2 процента отката в нынешние патриотические времена - это прецедент какой-то невиданной честности, на грани бессребреничества. А во вторых, никто так эти 2 процента так и не показал - вот, здесь украл... Выходит, что либо не крал вовсе, что совсем уж неправдоподобно, либо делал это так, что следов не оставалось.

Во всяком случае, никаких "касьяновских олигархов" после четырех лет его премьерства не осталось.

Ну еще была у него любовница, так он на ней потом женился. И у нее ни заводов, ни газет, ни пароходов... Ни дворцов на южном побережье.

В общем, подозрительный он какой-то... Одно слово, иноагент.

А.Б.