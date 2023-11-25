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Московский листок

Нейросеть Google сочла одну из фотографий лунной миссии НАСА подделкой

Опубликовано 25.11.2023 в разделе комментариев 0

путин космос мухин человек
Нейросеть Google сочла одну из фотографий лунной миссии НАСА подделкой

Нейросеть от американской компании Google посчитала одну из фотографий лунной миссии НАСА поддельной. Об этом сообщили президенту РФ Владимиру Путину на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», пишет РИА Новости.

Об опыте работы с нейросетью, признавшей снимок ненастоящим, рассказал руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко. По его словам, при распознании изображения искусственный интеллект (ИИ) отметил красным почти все объекты на фотографии, посчитав их поддельными. В то же время фотографию китайского лунохода нейросеть сочла настоящей.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что вывод о подделке сделала именно американская нейросеть, а не российская и это позволяет избежать предвзятости.

Ну вот, а вы над Мухиным смеялись... А ведь он еще и подлинность Путина подвергает сомнению. Интересно, а что Греф думает по этому поводу?

 А.Б.



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