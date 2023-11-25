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Московский листок

Демократия на Украине откладывается на неопределенное время

Опубликовано 25.11.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Демократия на Украине откладывается на неопределенное время

Глава фракции партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия исключил проведение выборов в стране в 2024 году, передает издание «Страна.ua».

«В следующем году — ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — утверждает депутат.

Арахамия признал, что некоторые «одиночные политики» призывали начать переговоры с Россией.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. Отмечалось, что украинский президент обеспокоен «феноменом Черчилля», когда успешный лидер военного времени проигрывает на выборах.

 А.Б.



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