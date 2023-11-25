Демократия на Украине откладывается на неопределенное время украина европа война киев Глава фракции партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия исключил проведение выборов в стране в 2024 году, передает издание «Страна.ua». «В следующем году — ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — утверждает депутат. Арахамия признал, что некоторые «одиночные политики» призывали начать переговоры с Россией. Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский боится проиграть на будущих выборах главы государства. Отмечалось, что украинский президент обеспокоен «феноменом Черчилля», когда успешный лидер военного времени проигрывает на выборах. А.Б.



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