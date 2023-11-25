Нормативная база воинского учета подтянется к 30 годам

Правительство России утвердило постановление, которые приводит в соответствие с нормативной базой в области воинского учета повышение границы призывного возраста до 30 лет. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Документом вносятся изменения в Положение о призыве на военную службу граждан, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.

С 1 января 2024 года в России будет повышена верхняя планка призывного возраста — до 30 лет. Нижняя граница останется на уровне 18 лет.

То есть тридцатилетный мужчина может оказаться теперь в роли "молодого" при 19-летнем "дедушке"...

А.Б.