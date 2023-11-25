Самозанятость и профсоюзы в "цивилизованном мире"

Событие, которое, честно говоря, потрясло. Курьеры не состоят в "трудовых отношениях" с компаниями по доставке еды и не могут объединяться в профсоюзы, постановил Верховный суд Великобритании.

Решение было вынесено судом при рассмотрении иска профсоюза IWGB. Профсоюз также добивался закрепления за курьерами права на заключение коллективных трудовых договоров.

Судья Верховного суда Великобритании Леди Роуз заявила, что договоры, заключенные между курьерами и Deliveroo (компания по доставке еды, в отношении которой был подан иск) не являются трудовыми. Соответственно, курьеры Deliveroo не могут объединяться в профсоюзы и заключать коллективные трудовые договоры.

Аргументация суда основана на том, что курьеры могут без участия Deliveroo выбрать другого человека для выполнения доставки, а также самостоятельно определять часы работы и сотрудничать сразу с несколькими компаниями по доставке.

Скажем, совсем недавно профсоюзы актеров и сценаристов в США и других западных странах провели забастовку и акции протеста, в ходе которых добились выполнения большинства требований, и при этом никто не высказывал сомнений касательно их права на коллективные действия, хотя они тоже могут без участия Голливуда выбрать другого продюсера и кинокомпанию, а также самостоятельно определять часы работы и сотрудничать сразу с несколькими кинокомпаниями.

В общем, понятно, что Верховный суд Великобритании руководствовался в большей степени классовым чутьем, нежели законодательством...

А как вообще обстоят дела с самозанятостью в одной из колыбелей демократии западного типа, Британской империи?

Самозанятость (Self-employment), это ситуация когда лицо классифицируется самозанятым (self-employed), чтобы управлять своей деловой деятельностью - вести бизнес, на основе коммерческого права.

Это означает, что человек (физическое лицо), является бизнесом и занимается коммерческой деятельностью. Говоря проще, человек и бизнес это "одно и тоже самое".

Чтобы стать самозанятым, вы должны как минимум:

- иметь номер социального страхования (National Insurance Number)

- иметь действительное удостоверение личности

- жить в Великобритании.

Самозанятое лицо может:

- иметь сотрудников

- продавать товары и услуги

- быть штатным персоналом компании и в то же время самозанятым

- быть частью Партнерства с Ограниченной Ответственностью (LLP)

- иметь регистрационный номер НДС

- учитывать бизнес-расходы для целей налогообложения

- иметь личный домашний адрес как адрес бизнеса

- относится к иному правилу иммиграционного кодекса (проконсультируйтесь с специалистами в этом направлении)

- Иметь деловое (торговое) название, вместо личного имени.

О том, сколько налогов оплачивает самозанятое лицо, зависит от общего дохода, а не только от того, что было получено от его деловой активности (например, если у человека есть дополнительный доход от аренды). Иными словами, человек платит налоги, исходя из его общих источников дохода.

Ведя таким (самозанятым) образом бизнес, один из самых важных аспектов, которые необходимо знать, является то, что бизнес и человек "одно и тоже самое", с точки зрения закона о коммерции. Соответственно, любой долг - обязательство бизнеса перед третьими лицами, принадлежит также самому человеку - физическому лицу.

Если доход самозанятого превышает 45 000 - 50 000 фунтов, это серьёзный знак того, что пора рассмотреть формирование компании (сравним с российскими 2400 000 рублей).

Самозанятые граждане Великобритании могут подать на налогооблагаемый грант правительства, который дает возможность получить 80 процентов от средней месячной прибыли за последние 3 налоговых года.

Сумма выплат будет рассчитываться следующим образом: служба доходов и таможни Ее Величества (HMRC) сложит прибыль за последние три года, а далее разделит ее на 3 для расчета ежемесячной суммы. Выплаты составят до 2500 фунтов стерлингов в месяц. Если вы работали как самозанятый менее трех лет, то выплата будет рассчитана из заработка за все время работы, каким бы оно ни было.

Кто может подать на грант?

Есть несколько условий. Во-первых, на грант могут претендовать те, кто сдавал декларацию по самооценке подоходного налога. Во-вторых, годовая прибыль не должна превышать 50 тысяч фунтов

В правительстве утверждают, что гранты смогут получить 95% от всех пяти миллионов самозанятых в Великобритании.

Правительство окажет дополнительную помощь самозанятым следующим образом:

Отсрочка платежей по самооценке подоходного налога до июля, а также НДС в период с 20 марта по 30 июня.

Правительство будет выдавать больше «универсальных кредитов», которые позволяют покрыть расходы на проживание, если у вас низкий доход или вы не работаете.

Внимание: если вы не гражданин Великобритании, но живете там, то, скорее всего, права на это пособие у вас нет.

Правительство поддержит малый и средний бизнес. Схема кредитования прерванного бизнеса – это временная схема, которая предусматривает выдачу кредитов малому и среднему бизнесу на сумму до 5 миллионов фунтов стерлингов сроком до 6 лет.

По существу, мы видим, что правительство Великобритании относится к самозанятым именно как к виду бизнеса, отсюда и отказ в создании профсоюзов.

Самозанятый и фрилансер в Великобритании

Примерьте на себя, если вы работаете в качестве самозанятого или фрилансер в Великобритании (выступление профсоюзника, работающего в органах местной власти Великобритании на тему самозянятых и фрилансеров в Англии, в Уэльсе, в Северной Ирландии и в Шотландии в 2021-2022 году. Источник: Самозанятый и фрилансер в Англии https://vikivisa.ru/samozanyatyj-i-frilanser-v-velikobritanii/#ixzz8Jz0Acffu)

Я работаю в органах местного самоуправления в Англии, осуществляю связь между муниципалитетами и министерствами в Лондоне. Я зарабатываю примерно среднюю зарплату по стране, но я не считаю, что она говорит всё о моей работе.

У меня гибкие рабочие часы. В случае необходимости я могу начать позже или закончить раньше, если это не происходит систематически. Мой отпуск — 31 день. Также я всегда отдыхаю в государственные праздники. Если я перерабатываю, то кроме сверхурочных мне полагается ещё 13 выходных дней в году, которые я могу брать по своему усмотрению.

Мне оплачивают 6 месяцев больничного в год в Великобритании.

Мне не нужно думать, сколько я уже болел в этом году и могу ли я позволить себе выздоравливать, а не бежать на работу. Я состою в профсоюзе, который защищает меня, и который будет драться зубами и ногтями, если мои права попытаются отобрать. Если у меня будут проблемы на работе, то я буду решать их вместе с моим профсоюзом.

Для сотрудников местного самоуправления в Великобритании есть специальная пенсионная схема LGPS.

Это шикарная вещь. Я могу уйти на пенсию в 55, я могу уйти на пенсию раньше и получить часть пенсионной суммы на руки целиком, я могу остаться и получать доплаты к заработной плате.

Да, в моей профессии консультанта и юриста я могу получать больше в частном секторе, если считать просто помесячную зарплату. Но в таком случае я лишусь своих прав и полагающихся мне льгот. Я, конечно, хочу, чтобы зарплату мне повышали почаще, и чтобы правительство держало её с оглядкой на уровень инфляции.

Но ещё больше я хочу, чтобы такие условия были доступны всем. От грузчиков до пилотов авиалайнеров. От банкиров до рыбаков. Это нормальные человеческие условия для работы. В них нет ничего сверхъестественного или неправильного. Именно поэтому я состою в профсоюзе и именно поэтому я состою в политической партии, которая продвигает такие условия труда как базовые, начальные, которые должны восприниматься как должное для всех, начиная со студенчества и заканчивая работой для пенсионеров.

Я призываю всех смотреть не только на зарплату в конце месяца, но и на условия труда, которые точно так же влияют на качество вашей жизни, на удовольствие от работы и на то, сколько вы проживёте.

Не должно быть рабочих мест, где вам будут говорить «вы знали, на что шли, здесь вам не курорт, чего вы захотели?»

Во время пандемии я спокойно работал из дома в Великобритании и не подвергал опасности мою жизнь.

Я понял, что обладаю значительными привилегиями, которых нет у других. Значит, я буду бороться за то, чтобы все остальные жили так же как я.

Все работники и служащие Соединённого Королевства заслуживают улучшения условий труда и повышенных гарантий.

Если на вашей работе с вами такого не происходит, посмотрите в сторону государственного сектора. Бросайте частный бизнес, пусть он выплывает сам. Если вы не работаете в таких условиях как я, сопротивляйтесь. Координируйтесь, требуйте, организуйтесь.

Соль в чём: в UK, как и везде, существуют трудовые гарантии в Великобритании существует трудовой кодекс и существуют разные категории занятости.

— нанятые по трудовому контракту

— нанятые по договору подряда

— самозанятые.

Оплата больничного в Великобритании не покрывает всей заработной платы, которую мог бы получить сотрудник, продолжающий работать: максимум компенсируют £96 в неделю. Пропорционально средней заработной плате это меньше, чем аналогичная сумма в Латвии, Литве, Словакии и Словении — не говоря уже о Франции, Дании и Голландии.

Мало того, для получения оплаты больничного вам нужно, чтобы ваша зарплата была не ниже определённого предела — иначе вы не получите ничего. Если вы зарабатываете меньше £120 в неделю, меньше 6300 фунтов в год (кстати, это всё равно больше того, что вы получите во время больничного), то ваша зарплата считается слишком низкой, чтобы высчитывать компенсацию. Если вы заболели, то есть выбор из двух неприятных противоположностей: или вы следуете совету врача и лежите в кроватке, оплачивая счета и покупая еду при помощи листиков и фантиков, или вы идёте на работу, заражая, например, других, или усугубляя травму в ноге или спине.

Таких людей в Великобритании не сотня тысяч — два миллиона. Три процента. Трое на сотню.

Ещё шесть миллионов — 10% населения — получают оплату за больничный лист. Только беда — этой пропорциональной их зарплате компенсации не хватает на ту же оплату коммуналки и покупку еды.

12% населения, треть всей рабочей силы в стране начинает всерьёз сталкиваться с бедностью, если только заболеет на пару недель или на месяц.

(Источник: Самозанятый и фрилансер в Англии https://vikivisa.ru/samozanyatyj-i-frilanser-v-velikobritanii/#ixzz8JyzdaJtd).

ЕС

В разных странах, в том числе странах ЕС, правовое регулирование и степень защиты самозанятых находятся на совершенно разных уровнях.

В отсутствие специального законодательного регулирования труда зависимых самозанятых особо актуальным становится вопрос о распространении на них свободы ассоциации и коллективных переговоров.

Конечно, распространение на зависимых самозанятых коллективных договоров и тарифных соглашений, действующих в конкретной организации, способно максимально уровнять их в правах с работниками, особенно касательно гарантий в сфере оплаты труда. Но здесь существуют объективные экономические, социальные и правовые препятствия. И сводятся они не только к пробелам правового регулирования и традиционной сферы применения трудового законодательства. Этот вопрос как раз может быть решен путем внесения соответствующих норм в действующее национальное законодательство, расширяющих сферу действия коллективного трудового права, как уже сделано в отдельных странах, упоминаемых выше.

Гораздо более сложной проблемой является реальная возможность и желание зависимых самозанятых присоединяться к профсоюзному движению, а у профсоюзов - защищать права тех, кто может умышленно с помощью приобретения статуса самозанятого уклоняться от страховых обязательств с целью получения преимуществ на рынке труда.

Тем не менее нарастающие проблемы профсоюзов, связанные с прокаризацией рынка труда и уменьшением численности их членов, а значит, и снижающие авторитет, могут привести к смягчению позиции к самозанятым, как потенциальным участникам ассоциации. Если говорить об интересах самих зависимых самозанятых то следует присоединиться к мнению тех исследователей, которые выступают за расширение их прав при проведении коллективных переговоров. Здесь следует отметить, что, например, в Нидерландах эта проблема решена полностью, поскольку зависимым самозанятым, как и работникам, предоставлено право на объединение в профсоюзы и право на коллективные переговоры.

В 2007 г. в Испании был принят первый в ЕС законодательный акт, специально предназначенный для регулирования договорных условий труда самозанятых работников, предоставив им правовую защиту, очень похожую на защиту наемных работников.

Закон устанавливает отдельную категорию зависимых самозанятых работников, относя к ним тех, кто обычно и лично осуществляет экономическую или профессиональную деятельность, непосредственно и преимущественно для физического или юридического лица, называемого клиентом, от которого экономически зависит, получая от него, по крайней мере, 75% дохода.

Чтобы считаться зависимым самозанятым работником необходимо:

а) не иметь наемных работников и не заключать субподрядные контракты, т.е. не передавать исполнение части или всех обязательств третьим лицам;

б) не выполнять работу, идентичную услугам, оказываемым наемными работниками, нанятыми клиентом (иначе речь будет идти о ложно самозанятых, на которых этот закон не распространяется, но они признаются судом работниками);

в) иметь собственную производственную инфраструктуру и материалы, необходимые для осуществления своей деятельности, независимо от инфраструктуры и материалов клиента, когда они имеют экономическое значение для указанной деятельности;

г) осуществлять свою деятельность с использованием собственных организационных и технических ресурсов;

д) получать согласованное с клиентом вознаграждение в зависимости от результата деятельности, осуществляемой на свой страх и риск.

Согласно испанскому закону все самозанятые имеют такие основные права, как равенство и защита от дискриминации, право на охрану здоровья, физическое и психологическое благополучие, свободу вероисповедания, эффективную правовую защиту, право на труд, свободный выбор карьеры, право хозяйственной инициативы и свободной конкуренции, право интеллектуальной собственности, касающиеся их собственной работы, договорное обеспечение, право на вознаграждение, совмещение профессиональной и личной жизни, профессиональную подготовку и переподготовку.

Кроме того, зависимые самозанятые имеют право:

- на заключение соглашения, представляющего профессиональный интерес (Acuerdos de Interes Profesional; далее - AIP);

- коллективную защиту и защиту в целом;

- участие во внесудебных системах для решения коллективных проблем в соответствии с договоренностями А1Р;

- обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, которое ранее было только добровольным;

- досрочный выход на пенсию за услуги, предоставляемые в условиях, которые являются вредными или опасными;

- пособие по безработице;

- оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 дней в году, если большая продолжительность не предусмотрена контрактом или соглашением;

- выходные и праздничные дни;

- ограничение сверхурочных работ, продолжительность которых должна быть установлена в договоре и не превышать 30% от согласованного обычного времени;

- коррекцию своего графика с учетом их профессиональной и личной жизни;

- расторжение договора по ограниченному числу оснований: по взаимному согласию сторон; в связи со смертью, уходом на пенсию или инвалидностью; отказом работника; серьезным неисполнением обязательств клиентом; по уважительной причине или в случае необходимости; в связи с насилием по признаку пола;

- возмещение ущерба в случае признания увольнения осуществленным без уважительных причин;

- временное приостановление деятельности: при наличии обоюдного согласия; в связи с семейными обязанностями; серьезной угрозой для жизни или здоровья самозанятого работника; временной нетрудоспособностью; материнством или отцовством; насилием по признаку пола или форс-мажором;

- рассмотрение споров судом по социальным и трудовым вопросам;

- рассмотрение споров специализированными внесудебными органами по урегулированию конфликтов, в том числе обязательным арбитражем.

Таким образом, испанский закон о самозанятости представляет собой воплощенную концепцию «от трудового права к трудовым правам», а именно формирует систему трудовых прав лиц, формально не являющихся субъектами трудового права.

В целом ряде стран в отдельных законах о труде содержатся нормы, распространяющие их действие (как правило, в определенной части) на самозанятых. Национальное законодательство в таких случаях устанавливает критерии, согласно которым самозанятый признается зависимым.

В Австрии к экономически зависимым самозанятым (лицам, схожим с работниками) относят лиц, которые выполняют работы (оказывают услуги) за счет другого лица, не заключая трудовой договор. При этом работа выполняется в пользу одного или очень ограниченного круга лиц, не используются собственные производственные ресурсы, вознаграждение является основным источников средств к существованию [23. Р. 43]. Такие лица не приравниваются к работникам полностью, к ним применяются только отдельные нормы трудового права, например, о трудовых судах, запрете дискриминации, заемном труде, охране труда и некоторые другие.

Германия разработала уникальные нормы, касающиеся самозанятых. В немецком законодательстве представлена категория «лица, похожие на сотрудников», которые имеют статус предпринимателей, выполняют работу лично для одного клиента либо зарабатывают не менее половины своего дохода только из одного источника. Такие предприниматели имеют доступ к некоторым институтам немецкого трудового права, они могут вступать в трудовые споры и заключать коллективные договоры, или вступать аналогично работникам в индивидуальные споры, которые рассматриваются в суде по трудовым спорам. Такие лица (подобные работникам) могут также признаваться субъектами системы социального обеспечения наравне с работниками. В то же время они пользуются некоторой автономией самозанятых, поскольку работодатели (заказчики) не могут диктовать им место и время выполнения работы. В отличие от испанского закона, в законодательстве Германии нет самостоятельного закона, но соответствующие положения содержатся в Законе о тарифном (коллективном) договоре, которые распространяются и на самозанятых. Кроме того, немецкое законодательство устанавливает меньший уровень экономической зависимости самозанятых по сравнению с испанским законодательством, требуя, чтобы более 50% дохода работника было получено от одного заказчика. Кроме того, немецкое законодательство содержит некоторые общие положения, которые применяются как к наемным работникам, так и к самозанятым. Например, предусмотрен 24-дневный оплачиваемый отпуск специально для зависимых самозанятых.

Схожие подходы к регулированию труда самозанятых прослеживаются и в некоторых других европейских правопорядках. В Италии самозанятые трудящиеся также могут пользоваться правом на ведение коллективных переговоров и могут быть представлены профсоюзными органами, призванными в основном защищать наемных работников.

В шведском трудовом законодательстве используется термин «зависимый подрядчик». Эта категория в шведское коллективное трудовое право была ведена еще в 1940-х г. и сохранилась в действующих сегодня законах, которые предоставляют зависимым подрядчикам те же права, что и работникам в части свободы ассоциации, коллективных договоров, прав на информацию, безопасности труда, социального страхования (в том числе от безработицы) и т.п. И хотя многие считают, что применение труда зависимых подрядчиков в Швеции перестало быть актуальным, другие предлагают расширить сферу действия коллективного трудового права на лиц, работающих в бизнесе франчайзинга.

США

В качестве положительного опыта часто приводится практика США, где независимым подрядчиком признается тот, кто предоставляет услуги «широкой публике», имеет ряд клиентов, несет экономический риск потери работы. Подрядчики же, которые экономически зависят от лица, для которого они выполняют услуги в целом, должны рассматриваться как работники.

Такие факторы, как низкая заработная плата, низкий уровень квалификации и наличие одного или нескольких работодателей, должны препятствовать признанию лица в качестве независимого подрядчика.

В США односторонние действия профсоюза в принципе освобождаются от антимонопольного законодательства, если профсоюз действует в собственных интересах и не объединяется с нетрудовыми группами.

Суд определил, что профсоюз может объединяться с независимыми подрядчиками, если «работа и функции, выполняемые независимыми подрядчиками, фактически или потенциально затрагивают время, заработную плату, гарантии занятости или условия труда членов профсоюза в одной и той же отрасли». Таким образом, с помощью прецедента решается вопрос о возможностях предоставления трудовых гарантий работников зависимых самозанятых лиц.

Антимонопольное законодательство США разрешает профсоюзам, включающим как наемных работников, так и самозанятых, в одностороннем порядке устанавливать взносы, обязательные для самозанятых членов профсоюза, когда эти сборы влияют на заработную плату работников. Однако антимонопольное законодательство США запрещает организациям, состоящим исключительно из самозанятых, вести коллективные переговоры с клиентами о минимальном размере их оплаты. Существует множество норм трудового законодательства США, которые мешают работникам и самозанятым объединяться для заключения сделок с клиентами самозанятых, даже если такие переговоры не нарушают антимонопольное законодательство США.

Действительно, в соответствии со статьей 8(е) национального Закона «О трудовых отношениях» даже профсоюзу, членами которого являются исключительно наемные работники, не разрешается заключать соглашение со своим работодателем, запрещающее последнему нанимать самозанятых лиц, которые не получают установленного минимального вознаграждения. Вместе с тем существуют отдельные исключения, в которых независимые подрядчики, работающие не по найму, являются весьма распространенным явлением. В указанных секторах профсоюз работников может на законных основаниях вести переговоры со своим работодателем о размере вознаграждения независимых подрядчиков, нанятых работодателем.