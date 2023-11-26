20 БПЛА укрепляют режимы в Кремле и на Банковой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА минувшей ночью.

Силы ПВО перехватили пять беспилотников над Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городскими округами, то есть густонаселенными районами, примыкающими к Москве.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу.

В трех случаях повреждены строения, погибших и пострадавших нет. Военным объектам урона вообще никакого не нанесено...

По данным Минобороны ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой ПВО над территорией России были уничтожены 20 украинских беспилотиков.

Как я понимаю, никому уже дела нет до того, что все происходит в небе над самым населенным городом Европы - это уже можно. И где 20 беспилотников, там будет и двести, и две тысячи - глава СБУ буквально накануне обещал неприятные сюрпризы для России. СБУ и ГУР давно уже ничего не разведуют, они превратились в диверсионно-террористические структуры. Ну, СБУ еще под видом контрразведки осуществляет еще и политический террор.

Глава правящей фракции в Верховной раде только что объявил на своем родном полуукраинском языке, что выборов больше никаких не будет, и перемирие Украину тоже не интересует. Тильки вбити москаля...

На таком фоне идет, конечно, очевидное укрепление режима в России - даже я произношу имена Собянина и Воробьева без скрежета зубовного, они как раз все правильно сейчас делают. А их грехи на фоне реальной угрозы жизни населения выглядят уже вполне простительно.

А когда мы с вами станем дежурить на крышах собственных домов с дробовиками, то о фальсификациях на выборах можно будет и вообще забыть. И выборы по примеру Украины отменять не придется... Коней на переправе не меняют, даже если коньки так себе, бздиловатые... Да и не переправляемся мы никуда.