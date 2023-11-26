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Московский листок

Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Шольца в бордель

Опубликовано 26.11.2023 в разделе комментариев 0

закон проститутки
Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Шольца в бордель

Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил Канцлера Германии Олафа Шольца в дом терпимости после того, как он высказался против проституции.

По его словам, торговля женским телом его всегда возмущала. Произошло это в контексте проходящей в стране дискуссии о том, чтобы закрыть публичные дома и начать преследовать сутенёров.

Германия является примером крупнейшего эксперимента по легализации проституции.

В 2001 году немецкий парламент большинством голосов правящей тогда коалиции Социально-демократической партии и Партии зелёных принял закон о проституции. Закон был нацелен на улучшение условий работы женщин, занятых в ней: он должен был предоставить им возможность требовать оплаты труда в судебном порядке и делать взносы в систему здравоохранения, социальной защиты и Пенсионный фонд.

Его задачей было превратить проституцию в такую же работу, как профессия банковского клерка или ассистентки стоматолога: пользующуюся уважением, а не презираемую.

Но уже вскоре стало ясно, что этот закон, принятый из наилучших побуждений, стал на деле программой субсидирования сутенеров и подарком для траффикеров.

Оказалось, что легализация проституции вовсе не вытесняет теневой бизнес и не снижает связанной с ним преступности.

Легализация создает привычку смотреть на женщину как на товар, формирует спрос — а предприниматели рвутся предложить то же самое, но дешевле и без лишних ограничений.

Вот Шольц и озвучивает давно назревшее предложение пересмотреть этот закон. А его зовут попробовать действие закона на собственном причинном месте...

 А.Б.



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