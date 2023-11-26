Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Forbes назвал самые убыточные российские компании

Опубликовано 26.11.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Forbes назвал самые убыточные российские компании

Forbes представил рейтинг десяти компаний с самыми большими убытками по итогам 2022 года. Их суммарный убыток составил почти 1,1 трлн руб. Журнал отметил, что шесть из десяти самых убыточных компаний принадлежат государству или косвенно им контролируются.

Видимо, это намек на необходимость новой приватизации - когда в нашей экономике орудовал Чубайс, речи о российской угрозе кому бы то ни было не шло... И это нам присылали гуманитарную помощь, правда, не как Украине танки и снаряды, а жратву и барахло. Обнищали по самое не могу, куда уж там грозить кому-либо...

Можем повторить?

С чистым убытком в 612,6 млрд руб. рейтинг возглавил ВТБ. Сам банк ранее отмечал, что пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские кредитные организации из-за большей уязвимости к рискам санкций.

На втором месте по итогам прошлого года — Альфа-банк с убытком в 117,1 млрд руб.

Замыкает тройку компаний с крупнейшим убытком за 2022-й генеральный подрядчик по строительству объектов для «Газпрома» — «Газстройпром» (чистый убыток — 77,6 млрд руб.).

Четвертое место занял Ozon, который является вторым по величине маркетплейсом в России. Чистый убыток компании составил 58,2 млрд руб. На пятом месте — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с убытком в 53 млрд руб., на шестом — «Сеть Связной» с убытком в 48,5 млрд руб.

Седьмую строчку, по оценке Forbes, заняла компания «Русский уголь», убыток которой по итогам прошлого года составил 34,2 млрд руб., восьмую — VK с убытком в 32,6 млрд руб. На девятом месте — «Московский метрополитен». Чистый убыток предприятия по итогам 2022-го равнялся 31,6 млрд руб. Замыкает десятку компаний с самыми большими убытками «Почта России» — 31,1 млрд руб.

Интересно, а если государство уйдет из почты и метро, они не остановятся насовсем?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Самое ценное на войне
Самое ценное на войне
24.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Премьер Баварии сильно ругает правительство (1)
Forbes назвал самые убыточные российские компании (0)
Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Шольца в бордель (0)
20 БПЛА укрепляют режимы в Кремле и на Банковой (4)
Самозанятость и профсоюзы в "цивилизованном мире" (8)
Карательный ремонт и пожарная опасность (0)
Нормативная база воинского учета подтянется к 30 годам (5)
Демократия на Украине откладывается на неопределенное время (8)
Нейросеть Google сочла одну из фотографий лунной миссии НАСА подделкой (9)
Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss