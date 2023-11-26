Forbes назвал самые убыточные российские компании

Forbes представил рейтинг десяти компаний с самыми большими убытками по итогам 2022 года. Их суммарный убыток составил почти 1,1 трлн руб. Журнал отметил, что шесть из десяти самых убыточных компаний принадлежат государству или косвенно им контролируются.

Видимо, это намек на необходимость новой приватизации - когда в нашей экономике орудовал Чубайс, речи о российской угрозе кому бы то ни было не шло... И это нам присылали гуманитарную помощь, правда, не как Украине танки и снаряды, а жратву и барахло. Обнищали по самое не могу, куда уж там грозить кому-либо...

Можем повторить?

С чистым убытком в 612,6 млрд руб. рейтинг возглавил ВТБ. Сам банк ранее отмечал, что пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие российские кредитные организации из-за большей уязвимости к рискам санкций.

На втором месте по итогам прошлого года — Альфа-банк с убытком в 117,1 млрд руб.

Замыкает тройку компаний с крупнейшим убытком за 2022-й генеральный подрядчик по строительству объектов для «Газпрома» — «Газстройпром» (чистый убыток — 77,6 млрд руб.).

Четвертое место занял Ozon, который является вторым по величине маркетплейсом в России. Чистый убыток компании составил 58,2 млрд руб. На пятом месте — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) с убытком в 53 млрд руб., на шестом — «Сеть Связной» с убытком в 48,5 млрд руб.

Седьмую строчку, по оценке Forbes, заняла компания «Русский уголь», убыток которой по итогам прошлого года составил 34,2 млрд руб., восьмую — VK с убытком в 32,6 млрд руб. На девятом месте — «Московский метрополитен». Чистый убыток предприятия по итогам 2022-го равнялся 31,6 млрд руб. Замыкает десятку компаний с самыми большими убытками «Почта России» — 31,1 млрд руб.

Интересно, а если государство уйдет из почты и метро, они не остановятся насовсем?

А.Б.