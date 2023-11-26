Премьер Баварии сильно ругает правительство

Правящая коалиция Германии не имеет ни плана, ни головы, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему образовавшейся дыры в бюджете, считает глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, его слова приводит газета Welt.

Перед встречей делегатов ХСС в Нюрнберге Зёдер назвал чрезвычайное положение в вопросе госбюджета "ни чем иным, как чрезвычайной ситуацией в правительстве". Он поставил под сомнение способность правящей коалиции руководить страной, поскольку у нее "нет ни плана, ни головы".

Оппозиия всегда ругает власть. А ХСС сейчас в оппозиции.

Ну тут, кажется. по делу: государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в связи с текущей ситуацией с бюджетом, который он же сам ранее и заморозил из-за решения суда, признавшего незаконным перераспределение правительством невостребованных средств прошлых лет. А это минус 60 миллардов евро.

Как раз столько же, сколько Германия потратила на помощь Украине в отчетном периоде. Так что внешняя политика правительства Германии будет оплачена непосредственно из карманов избирателей, вернее с их счетов за свет и тепло...

А.Б.