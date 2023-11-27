Армагеддон в раю

Вот уж не думал, что начну когда-то обзор новостей с погоды. Легенды о всемирном потопе, похоже, не совсем легенды. Черное море вообще рассчитано на высоту волны не больше 8 метров, но вчера ночью было десять...

Раньше всех и сильней всего досталось Турции, там сообщают о скорости ветра свыше 200 метров в секунду - я даже представить себе не могу. Может, с перепугу показалось? Это 720 километров в час, как штурмовик примерно.

Там затопило все вдоль берега, отели прекрасные теперь развалились, пляжи похожи на свалки с мусором...

У нас в Крыму Армагеддон начался чуть позже, скорость ветра оценивали в 40 метров в секунду, но этого хватило. В Евпатории и Симферополе пострадали семеро человек, двое из них попали в больницы - думаю, это очень предварительные данные, обычно число пострадавших кратно увеличивается по окончательным итогам. Около 500 тысяч местных жителей остались без света, более 300 - эвакуированы.

В севастопольском морском аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибли свыше 500 морских животных. Река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны. В результате были подтоплены жилые дома, в городе упали 63 дерева и три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех зданий и 17 машин.

Шторм выбросил на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark, что с экипажем пока неясно.

Надо сказать, что спасатели заранее предупредили о сильных дождях с ураганным ветром и призвали людей покинуть прибрежные зоны Черного, Азовского морей и Керченского пролива или по крайней мере не шляться по улицам в непогоду. Кто-то послушался, конечно, но многие не очень...

Как это все выглядело - полно кадров в соцсетях. Жалко у праотца Ноя не было смартфона, сейчас бы сравнили.

Кстати, та же история случилась и в Сибири, правда, без моря, особенно на Кузбассе - разрушения, погибшие и пострадавшие - известно о супружеской паре, которых раздавило упавшим деревом в машине и о женщине, которая пыталась удержать крышу в своем доме, но крыша упала прямо на нее...

Мораль простая - в самых райских местах катаклизмы случаются самые адские.

А.Б.