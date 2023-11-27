Крупнейшая в истории Чехии забастовка - уже сегодня

Запланированная на сегодня забастовка в Чехии охватит сотни компаний с миллионом рабочих и персонал 70 процентов школьных учреждений, заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеф Стршедула, забастовка станет крупнейшей в истории Чехии.

"Цель забастовки - заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе. Если они думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить ее, то в таком случае настроение в обществе может стать еще хуже", - заявил глава профобъединения.

Стршедула подчеркнул, что люди возмущены одобрением парламентом и подписанием президентом пакета мер по оздоровлению госфинансов, по которому предусмотрены снижение госдотаций, отмена ряда налоговых льгот, повышение НДС, а также изменение условий выплаты пенсий и другие меры. В профсоюзах полагают, что предложенные реформы обернутся ростом инфляции и снижением уровня жизни.

В ответ, как добавил Стршедула, профсоюзы выдвинули девять предложений для корректировки правительственных мер, однако власти готовы рассмотреть лишь "два с половиной".

А.Б.