Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

49,5% беженцев с Украины хотят остаться в Дании даже в случае окончания боевых действий на родине, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

Это говорит лишь о том, что украинцы в массе своей кто угодно, только не дураки. Если у тебя возникла возможность сменить Кривой рог на Копенгаген, то какие вопросы? И война тут - только повод.

Как заявила автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета, на нежелание украинцев возвращаться домой могло сказаться затягивание боевых действий. По ее словам, многие из беженцев с Украины уже успели наладить в Дании новую жизнь.

«Мы видим целую группу, которая обосновалась и пустила корни в обществе», — сказала Карстофт.

Она отметила, что многие из украинцев нашли работу в Дании, устроили детей в местные школы и так далее.

И правильно сделали. Я об этом писал в самом начале массового бегства украинцев в Европу - не вернутся. Незачем.

А.Б.