Украинский генерал предсказывает мировую войну украина европа война киев Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины, допустил командующий объединенными силами украинских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев. По его мнению, границы конфликта расширятся, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и будет совершенствовать технологии. Он заявил, что технологии имеют «решающее значение». По его словам, сейчас идет «война ресурсов». Причем не украинских ресурсов, а ресурсов стран НАТО и России. Вполне логично, что европейские ресурсы не ограничатся территорией юго-востока Украины. А.Б.



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