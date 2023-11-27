Украинский генерал предсказывает мировую войну

Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины, допустил командующий объединенными силами украинских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его мнению, границы конфликта расширятся, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и будет совершенствовать технологии.
Он заявил, что технологии имеют «решающее значение». По его словам, сейчас идет «война ресурсов». Причем не украинских ресурсов, а ресурсов стран НАТО и России.
Вполне логично, что европейские ресурсы не ограничатся территорией юго-востока Украины.
А.Б.
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