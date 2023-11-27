Что значит "думать"?

Слова и образы

Я уже писал об этом в апреле этого года в статье «Илон Маск не понимает главного» http://www.ymuhin.ru/node/2810 и в статьях об оглуплении человечества образованием, но жизнь заставляет снова вернуться к этой теме.

Итак, весной 2020 года Илон Маск в интервью «Нью-Йорк таймс» заявил, что исходя из современных темпов развития, искусственный интеллект (ИИ) превзойдет человеческий уже в 2025 году. Мало этого, Маск попрекает людей, что они не понимают опасность, поскольку, по его мнению, даже очень умные люди, недооценивают искусственный интеллект и полагают что компьютер никогда не сможет быть таким же умным как они. «Это высокомерно и разумеется не соответствует действительности, мы приближаемся к ситуации при которой искусственный интеллект будет намного умнее людей, и я думаю что до этого момента осталось менее 5 лет», - прогнозирует Маск, а примерно с 2016 года Маск типа предупреждает человечество тем «что люди подвергнуться риску того что искусственный интеллект станет относиться к ним как домашним животным».

Маск пугает (то ли только олухов, то ли и себя тоже) тем, что обычные люди пока: «Не видят роботов-убийц на улицах и говорят: о чем вы тут вообще рассуждаете?», - но мы хотим быть уверенны что роботы-убийцы не окажутся на улицах, поскольку, когда они там окажутся будет слишком поздно», - и Маск утверждает, что он «в ужасе от перспектив захвата власти в мире искусственным интеллектом и многие годы выражает обеспокоенность его потенциально опасным развитием, способным положить конец нашему виду». В уничтожении человечества созданными людьми компьютерами Маск не видит «ничего личного» - искусственный интеллект «уничтожит человечество, не задумываясь и без каких-либо сожалений, - это то же самое как если люди строят дорогу и на их пути может оказаться муравейник. Мы же не ненавидим муравьев, мы просто строим дорогу, а, значит, прощай, муравейник!».

Маск - очень заслуженный и безусловно уважаемый во всём мире человек, тем не менее, из каких-то, возможно, неизвестных нам соображений, обрисовал весёленькую преспективку для человечества, поэтому не мудрено, что у Маска появилось много перепуганных сторонников.

Ну, что же, как говорится, «давайте вернёмся к нашим баранам»

Недавно высмеивая дебильность и подлость Совета Федерации и его председателя, В. Матвиенко в статье «Искусственный интеллект Совета Федерации» http://ymuhin.ru/node/2915/iskusstvennyy-intellekt-soveta-federacii, я образно представил Совет Федерации в виде искусственного интеллекта, дав определение тому, чем он является: «Что такое искусственный интеллект в своей сути? Это набор ответов, записанных в компьютере, и программы, как эти ответы использовать в ответ на полученные искусственным интеллектом ключевые слова». И мой товарищ обратил моё внимание на то, что я подвергся критике неизвестного мне Олега Верещагина на его странице в интернете.

«Написавший эти слова Юрий Игнатьевич Мухин глубоко ошибается.

Дело в том, что искусственный интеллект - как раз НЕ то, что он тут описал. Описанное - это обычный «окей гуголь» или «драствуйти я ализа». Впихиваем в компьютер как можно больше информации, вводим максимум возможных вопросов - и получаем иллюзию интеллекта.

Искусственный интеллект - это когда в ответ на ваше глумливое «а сколько будет гусь минус жопа?» вы услышите не «ПРОСТИТЕ, я не понял вопрос. Не могли бы вы сформулировать его иначе?» - а: «Гусь безжопый будет. Не задавай дебильных вопросов». Потому что искусственный интеллект - это не количество знаний. Это умение ДУМАТЬ. Обрабатывать их не по методам подбора ответов и даже не по методам логики. А думать так, как думает человек. Который способен рассуждать на совершенно отвлечённые темы и из десяти вариантов решения проблемы находить одиннадцатый. Появление полного искусственного интеллекта станет концом людей».

Посмотрел в Вики, кто это такой - кто вместе с Маском так авторитетно хоронит человечество при помощи искусственного интеллекта? Оказалось, что это «русский писатель-фантаст, педагог и публицист». Что касается писателя-фантаста и публициста, то этого добра у нас как… мягко скажем, много! Но Верещагин интересен тем, что он педагог: «Ранее работал учителем в сельской школе. Много пишет о детях. Ученики О.Н. Верещагина многократно становились победителями соревнований и конкурсов (краеведческих, исторических, военных) разного уровня, от районного до всероссийского регионального». Мужчина-учитель – это редкость, достойная уважения уже за это.

Но ведь это не значит, что я не могу с ним поспорить, не так ли?

Что бы я посоветовал Олегу? (Маск для советов, понятное дело, недоступен). Прежде, чем писать или говорить, попытайтесь образно представить себе понятия, которые вы используете. А то ведь вы с Маском использовали понятие «думать», но представить образно, «как это», не смогли, в результате у вас «думать» – это задавать вопрос идиота и получать ответ для идиота. Не находите, что для объяснения процесса думания этого как-то маловато будет? И если вы вместо понятия «думать» используете слова «интеллект», то всё равно надо сначала понять, «как это работает?».

Процессы в Душе – в сознании человека – комплексные. Во-первых, это процессы запоминания и воспроизведения из памяти того, что запомнил. И только часть этой возможности человеческого ума – воспроизведение слов и картинок - оказалось возможным передать компьютеру. И теперь те, кто не понимает принципов мышления, считают только эту способность всем интеллектом.

Верещагин вполне логично отрицает то, что настоящий ум способен только на это, считая интеллектом нечто другое, что, правда, он сам не понимает, что. Но, тем не менее, Олег считает, что такое, непонятное ему свойство ума есть или, по крайней мере, возможно для воспроизведения в компьютере.

На самом деле всё, что смогут сделать инженеры, усовершенствуя возможности компьютеров, как таковых, не выйдет за описанные выше пределы, - компьютер фактически не сможет даже достичь пределов интеллекта организмов без головного мозга - не достигнет совершенства такого компьютера, как Дух живых существ, который строит их тело, а также обеспечивает жизнь и лечение тела.

В чём тут дело? Помимо описанного свойства вспоминать слова и картинки, живые существа с головным мозгом способны образно представлять себе предметы, объекты и ситуации, и способны перебирать эти образы в сознании до нахождения наиболее выгодного их варианта. Или, вообще, фантазией изменять в уме эти образы так, как это живое существо с головным мозгом никогда раньше не видело, - живое существо с головным мозгом способно творить. Как написал Олег, находить «одиннадцатый вариант».

То есть конструктор в своём сознании перебирает образы деталей или объектов, пытаясь выбрать из этого ряда наиболее подходящий, образ, а если он не смог найти в памяти готовый образ, то он представляет в уме эти детали объекты такой формы и в таком виде, который он раньше сам не видел. И если нафантазирует нечто полезное, то это и будет творчеством.

Муж, очень поздно возвращаясь домой, не словами, а образами представляет себе ситуацию встречи с женой, и перебирая разные варианты действий жены, и свой ответ на эти варианты, возможно, найдёт ответ, ранее неизвестный жене, при котором сковорода выпадет из её рук.

Причём, память слов – то, на что способен компьютер и искусственный интеллект - тут вспомогательна. Ведь человек может представлять образы, не зная, какими словами они описаны или образы вообще новые, отсутствующие в памяти. Короче, если человек не представляет находящиеся в памяти понятия образно, то он не способен и думать о них.

Закон жизни, как таковой: человек или живое существо с головным мозгом способны на то, что описывается понятием «думать», только в части тех объектов и ситуаций, которые они способны представить себе образно.

Как правило все люди способны думать о быте или о своей работе, а обо всём остальном они знают только слова и да - способны эти слова воспроизводить. И только.

У искусственного интеллекта нет главного

Как я вижу такого человека вне быта и заученных правил работы? Такие болтуны «умных слов» воспроизводят заученные слова, как и компьютер, считая, что это они «думают», на самом деле, болтая о какой-нибудь квантовой механике, они в интеллектуальном плане находятся на уровне безмозглых организмов. Нет, простите, это я таких людей похвалил, на самом деле они пока находятся на уровне искусственного интеллекта.

Поскольку, не представляя образно, о чём думаешь, думать невозможно.

Примером является сам Верещагин. Он критикует мою статью, в которой я разбираю ситуации с правилами решения вопросов в аппарате органов власти - я не только это описываю, но даже иронизирую над тем, что там происходит. Но Олег никогда не был в этих ситуациях – не писал заявлений в государственные органы, не изучал правила и положения законов. Он не может думать об этом – у него нет соответствующих образов и не хватает фантазии представить себе то, о чём я пишу. Посему Олег приводит в доказательство пример собственно мыслительного процесса то, что он может себе представить образно, – гуся и жопу. Гуся без жопы Верещагину образно представить тоже не проблема – фантаст, всё-таки.

Вот поэтому те обеспечивающие ИИ компьютеры, что есть, никогда не смогут делать то, на что способен живой организм – думать образами объектов и ситуаций, не смогут уже потому, что не смогут видеть хотя бы в своей памяти всё в трёхмерном пространстве. Современные компьютеры «думают» структурированными магнитными и электрическими полями, а это даже не плоский – не двухмерный процесс, а линейный. Да, таким способом можно вписать в память компьютера описание любого объекта и любой ситуации, но только ОПИСАНИЕ, а не сам объект или ситуацию в целом – не их образ.

К примеру, мы запоминаем лицо человека, а компьютер способен запомнить только описание этого лица – то есть построчно запомнить все размеры и цветовые гаммы каждой строки, и только.

В результате мы можем узнать даже резко изменившегося человека по голосу, как узнал любовницу Киса Воробьянинов в романе «12 стульев», или по жесту, как опознал нациста герой фильма «Мёртвый сезон». Искусственный интеллект на это не способен. ИИ способен только сравнить размеры строк и оттенки участков этих строк при описании лица одного человека с размерами и оттенками таких же строк другого человека, и тупо высчитать процент совпадения. И при превышении определённого значения этого процента, программа, заданная этому ИИ, сообщит, что это искомый человек, либо просто сообщит процент совпадения, предоставив оператору ИИ решать, тот это человек или нет.

Тут 24 октября Песков как бы ни с того, ни с сего вернулся к вопросу о двойниках Путина: «Утверждения о наличии у президента двойников относятся к категории абсурдных уток. Никаких нету двойников». А вызван этот вопль Пескова был тем, что накануне японская телекомпания «TBS Новости» сравнила трёх современных Путиных с помощью искусственного интеллекта и пришла к выводу, что у Путина имеется два двойника https://www.therussianamerica.com/russian_newscenter/articles/2023/10/19/yaponskaya-telekompaniya-tbs-novosti-yaponii-sravnila-vseh-putinyh-s-pomoshchyu. Оставим в стороне то, что японцы за настоящего Путина приняли из этих трёх артистов того, кто принимал парад на трибуне, как будто артист в его роли не мог постоять и прочесть речь. Но как японский ИИ определил, что это разные люди?

Вот картинка с телеэкрана

https://www.therussianamerica.com/russian_newscenter/sites/default/files/styles/article_image_full_node/public/field/image/dvoynik1.jpg?itok=jI2mHkMt

Человеку с человеческим интеллектом, достаточно мельком взглянуть на эти три фото, чтобы понять, что это разные люди. А искусственный интеллект высчитал процент совпадения строк, описывающих эти лица, и выяснил, что процент совпадений всех трёх путиных незначительный, оставив нам, людям, решать, что из этого следует.

Да, компьютер способен с огромной скоростью перебирать в памяти различные варианты, - со скоростью, недоступной человеку. Но компьютер не способен и никогда не будет способен превзойти человека, повторю, из-за того, что его интеллект – это структурированные магнитные и электрические поля, а они могут переносить информацию только линейно.

А какими полями осуществляется жизнь и сознание живых организмов – это вопрос, решение которого поставил себе в задачу Институт «Бессмертие жизни». Это может быть и гравитационное поле, и какое-то биополе, человечеством до сих пор не открытое. Более уверенно можно сказать, что наше сознание располагается на подложке мирового эфира (поскольку больше негде), а эфир трёхмерен, посему живые организмы с головным мозгом способны мыслить объёмными образами. Всё это детали, требующие исследований, но исходя из того, что понятно уже сегодня, можно сказать, никогда никакой интеллект на основе структурированных магнитных и электрических полей не превзойдёт интеллект живых организмов. Даже тех, у которых нет головного мозга, поскольку и их интеллект основан теми же полями, что и интеллект человека.

Думаю, что уже мало кто видел даже лазерный диск, а не то, что патефонный диск с записью песен. Так вот, эти диски можно прокручивать в какой угодно скоростью, но певцами или музыкантами эти диски не станут, и вы можете городить и соединять в сеть сколько-угодно каких-угодно по мощности компьютеров, но думать они не смогут! Им нечем думать.

В жизни много так сказать стандартных ситуаций с известными решениями, которые можно описать алгоритмами и разработать к ним программы. Скажем, ситуации боёв. И да, можно создать ракету или некоего боевого робота, которые будут с огромной скоростью, недоступной человеку, реагировать на боевую обстановку. И можно создать компьютер, который будет командовать этими роботами, но наверху всё равно окажется человек, и это всё равно будет война людей, но только при помощи особо быстродействующего оружия. И как только человек (а не ИИ) найдёт способ борьбы, о котором в памяти и программах ИИ противника ничего нет, то всем этим роботам – хана! А человек обязательно найдёт! Если сам не превратится в аналог искусственного интеллекта.

Проблема есть

Закончу тему. Прошло уже почти 4 года с того времени, как Маск предрёк начало интеллектуальной власти компьютеров над человеком - до полной победы ИИ по Маску остался один год. А мы хоть какой-то интеллектуальный выход от ИИ видели? За это время человечество сделало своим умом десятки тысяч изобретений и усовершенствований, но в информационном пространстве нет ни слова, что хоть что-то из этих усовершенствования сделал ИИ. Так чего бояться этого «железа»?

Проблема есть и проблема огромна! Но эта проблема не в том, чего боится Маск, - не в искусственном интеллекте, а в диком оглуплении человечества – в превращении человеческого интеллекта в аналог искусственного интеллекта. И в убийстве способности человека думать дебильной латинской системой образования, когда даже элита, причём, даже такая, как сам Маск, не способна отличить одного человека от другого. Или не способна понять, что для борьбы с эпидемией необходимо выделить и изучить возбудитель болезни, или не способна понять, что не юристы, а каждый разумный человек обязан сам читать уголовный кодекс и понимать, какие деяния запрещены законом.

В СССР показывали даже в те годы малоизвестный фильм «Жили-были старик со старухой», в котором прозвучал отрывок песни Пахмутовой, причём отрывок был взят с середины песни, и эта песня полностью никогда не исполнялась, может потому, что начиналась она так

«На свете мальчик Федя жил

И кушал он компот.

И каждый день его учил

Другой, большой Федот,

Что:

Дважды два, дважды два,

Дважды два - четыре;

Уходя, гасите свет;

Сила вся в кефире;

Заходя в кабинет,

Говорите «Здрасьте»;

Если вам ответят: «Нет!» -

Сдерживайте страсти».

По сути это описание превращения учителями человеческого ума в искусственный интеллект, поскольку человеческая лень не даёт человеку самому разбираться в том, что можно просто заучить. Кто против кефира или экономии электричества? Но если образно себе представлять, что такое кефир и как действуют кислоты, то и без врача можно отказаться от этого продукта, если к вас есть болезнь желудка, вызванная повышенной кислотностью. И не гасить свет, если в комнате находятся обнажённые провода под напряжением, а вы можете представить себе, что случится, если человек в темноте наткнётся на такие провода.

Но если человек дурак, у которого вместо собственного ума остался только аналог искусственного интеллекта (вбитый учителями), то дурак, даже глядя на фото, будет не способен к образному мышлению, и, скажем, различать артистов в роли Путина даже пробовать не будет. Дурак будет стремиться узнать, что ему по этому вопросу скажет авторитет – тот же Песков, и что ему нужно запомнить, чтобы потом воспроизводить это из памяти и выглядеть умным. Как все. Сказал Песков, что нет двойников, значит, нет, и какую бы обезьяну дураку ни показали, называя эту обезьяну «Путиным», для дурака это и будет Путин.

Вот эта лень приводит к тому, что даже умные люди, и даже имея перед собою образы кого-то или чего-то, не способны сами разобраться в вопросе, особенно, если у них таким «учителем Федотом» являются «все». Даже у умных людей в интеллекте записана программа: «Если бы это было так, то «об этом бы все говорили, а если не говорят, то это конспирология и теория заговоров». Между прочим, таким дураком выступает и Илон Маск: сказал ему Песков, что Путин жив, молчат «все», что вместо Путина показывают артистов, и Маск без проблем встаёт в ряды дураков, не способных сравнить образы, даже если они доступны. И если показать Маску дополнительно к тем, что рассмотрели японцы, и этих «путиных», то и Маск будет уверять, что и это один и тот же человек.

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Маск и остальные видят искусственный разум в «железе» компьютеров, а он уже у них в мозгах, запрограммированных дебилизирующей латинской системой образования. Искусственный интеллект в потере их способности думать, вернее, в отказе человека думать ввиду лёгкости запоминания готовых «результатов мышления».

Кроме того, компьютер – пресловутый ИИ - активно участвует в убийстве способности человека думать и с другой стороны. Где-то прочёл удивление таксиста из Питера – раньше он мог доехать в Питере куда угодно, а через пару лет после начала пользования навигатором с ужасом выяснил, что без навигатора не может никуда попасть.

Признанный ускорить мышление человека, компьютер стал устройством для замены мышления о реальной жизни развлечениями – замены полезных для жизни образов игрушечными, для замены полезных для жизни сведений потоками болтовни слов без образов «журналистов» и блогеров о том, о чём они сами думать не способны.

Проблема огромна, но Маск ищет ответ «под фонарём», а не там, где его надо искать – не в латинской системе образования.

P.S. Написал и читаю:

«В Совете Федерации начали обсуждать угрозы, связанные с применением искусственного интеллекта, в том числе и в сфере СМИ. Накануне в рамках комитета СФ по информационной политике прошло заседание на тему «Искусственный интеллект и СМИ: возможности, опасности и перспективы». В рамках заседания сенаторы предложили составить список отраслей, которым сильнее всего угрожает ИИ. «Мы предлагаем поработать над созданием риск-ориентированного подхода и определением тех отраслей, в которых использование технологии искусственного интеллекта несет наибольшую угрозу», — заявила зампред комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Так, сенаторов беспокоит, что искусственный интеллект может создавать фейковые новости. Впрочем, по их мнению, ИИ поможет избавить журналистов от рутинной работы».

Ну, да, конечно, журналисты, как и члены Совета Федерации, и так не способны думать – не способны понять, что они пересказывают, так их ещё и от остатков мышления надо освободить.