Украине поставляется недостаточно военной техники для продолжения интенсивных действий, заявил чешский президент Петр Павел в интервью Corriere della Sera.

«Мы не сдержали своих обещаний обеспечить украинцев боеприпасами для артиллерии, подготовка к F-16 идет не так быстро, как следовало бы», — сказал Павел.

Примерно тоже самое сказал на днях Арестович, безусловно, самый умный украинский политик - если он вообще политик. Мол, Украина не получила от Запада достаточного количества оружия и боеприпасов, и поэтому не может ваыиграть войну с Россией.

Умные, конечно, они безусловно, но не понимают, что не бывает так, чтобы страна, не имеющая собственного военного производства, выиграла войну исключительно на внешних поставках.

Скажете, ленд-лиз для Сталина в годы Второй мировой войны. Но эти поставки составляли примерно 1 процент от потребности СССР. Это очень было важно и очень много, но в конечном счете - всего один процент. Т-34 и "Катюши", автоматы ППШ и винтовки Мосина были своего производства. Покрышкин летал на "Аэрокобре", но офицеры его полка - на отечественных машинах.

А Павел и Арестович хотят, чтобы европейские страны НАТО вооружили Украину до того уровня, которого сами не имеют? Ну, может, кроме авианосцев и ядерного оружия. Ну так этого никто позволить себе не может. А по-другому выиграть у военно-промышленного комплекса России невозможно. Современные войны ведь ведутся между военно-промышленными комплексами, а не между армиями. Солдаты везде примерно одинаковы, а вот воооружены и оснащены они по-разному.

И если Зеленский будет вооружен и оснащен так, что выиграет войну у России, то завтра он положит ноги на стол и в НАТО, и в Евросоюзе. Как Александр Первый, Сталин или Наполеон.

Почему никто в мире не поддержал Аргентину в войне против Британии. Или Ирак в войне против Ирана. Почему Польша так и осталась второразрядной европейской страной, а Румынии не позволили создать свою атомную бомбу. Потому что никому не нужен новый центр силы, с которым потом придется считаться.

А.Б.