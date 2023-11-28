Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Золото скифов украли голландцы и сплавили его Киеву

Опубликовано 28.11.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Золото скифов украли голландцы и сплавили его Киеву

Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине коллекции скифского золота будет теперь пересматриваться десятилетиями. Накануне коллекцию перевезли в Киево-Печерскую лавру - не очень понятно, с какой стати?..

Золото было отправлено для выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2013 году, еще до того, как полуостров вошел в состав России. Обратно оно так и не вернулось.

Но золото ведь скифское? А Скифия находилась в Крыму, и столица ее Неаполь Скифский располагался вблизи нынешнего Сиферополя. С какой стати тут Киев и Лавра, появившиеся на свет куда позже, чем скифы и их золото?

Это как с египетскими древностями в Британском музее - до сих пор идет спор о том, на каком законном основании они были вывезены?

Жители Крыма имеют все основания считать себя наследниками Крымской Скифии. Крым в составе Украины импел собственный суверенитет как Автономная республика Крым, и сохранил его как Республика Крым в составе Российской Федерации.

Почему в Европе не признают его суверенного права? Могут не признавать его включения в Российскую Федерацию, но суверенитет в составе Украины признают?

Империи появляются и исчезают, но Крым остается. Как в составе Римской империи и Понтийского царства, Византии и державы готов, Тьмутараканского княжества в составе Руси и Крымского ханства, вассального к Османской империи. Таврической республики во главе с Дмитрием Ульяновым, в конце концов.

И золото скифов принадлежит не этим, давно исчезнувшим империям, а народу Крыма. Так верните его законному владельцу...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Самое ценное на войне
Самое ценное на войне
24.11.2023
"Новые угнетенные"
"Новые угнетенные"
07.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Греческие древности просят вернуть из Британии в Афины (0)
Золото скифов украли голландцы и сплавили его Киеву (0)
Некоторые хотят, чего не бывает (1)
Что значит "думать"? (11)
Украинский генерал предсказывает мировую войну (6)
Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта (4)
Крупнейшая в истории Чехии забастовка - уже сегодня (2)
Армагеддон в раю (14)
Премьер Баварии сильно ругает правительство (1)
Forbes назвал самые убыточные российские компании (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss