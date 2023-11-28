Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине коллекции скифского золота будет теперь пересматриваться десятилетиями. Накануне коллекцию перевезли в Киево-Печерскую лавру - не очень понятно, с какой стати?..

Золото было отправлено для выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2013 году, еще до того, как полуостров вошел в состав России. Обратно оно так и не вернулось.

Но золото ведь скифское? А Скифия находилась в Крыму, и столица ее Неаполь Скифский располагался вблизи нынешнего Сиферополя. С какой стати тут Киев и Лавра, появившиеся на свет куда позже, чем скифы и их золото?

Это как с египетскими древностями в Британском музее - до сих пор идет спор о том, на каком законном основании они были вывезены?

Жители Крыма имеют все основания считать себя наследниками Крымской Скифии. Крым в составе Украины импел собственный суверенитет как Автономная республика Крым, и сохранил его как Республика Крым в составе Российской Федерации.

Почему в Европе не признают его суверенного права? Могут не признавать его включения в Российскую Федерацию, но суверенитет в составе Украины признают?

Империи появляются и исчезают, но Крым остается. Как в составе Римской империи и Понтийского царства, Византии и державы готов, Тьмутараканского княжества в составе Руси и Крымского ханства, вассального к Османской империи. Таврической республики во главе с Дмитрием Ульяновым, в конце концов.

И золото скифов принадлежит не этим, давно исчезнувшим империям, а народу Крыма. Так верните его законному владельцу...

А.Б.