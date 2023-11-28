Греческие древности просят вернуть из Британии в Афины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом, назначенную на сегодня.

«Я выражаю свою досаду тем, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу за несколько часов до её проведения», — говорится в заявлении греческого премьер-министра.

Мицотакис также выразил досаду отменой встречи, поскольку в её рамках рассчитывал обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея.

По данным греческого издания Protothema, Сунак отменил встречу из-за интервью Мицотакиса, в котором он назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными.

Кстати, в августе китайское государственное издание Global Times выступило с обращением к Британскому музею с призывом вернуть китайские культурные реликвии, приобретённые в колониальный период.

Также аналогично существуют инициативы Индии, Нигерии и ЮАР по возвращению их собственных реликвий.

А.Б.