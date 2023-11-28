Президент Белоруссии уволил помощника за недопустимый поступок

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в официальном сообщении.

Какой именно поступок стал причиной увольнения, не сообщается.

Брыло занимал должность инспектора с июля. Недолго музыка играла... Ранее он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения Лукашенко заявил, что хочет увидеть от подчиненного улучшение экономических показателей Витебской области, и посоветовал не воспринимать новую должность как ссылку.

А все же интересно, что же такого совершил Брыло, что удостоился увольнения с подобной формулировкой? Помочился на ботинки начальнику? Громко пукнул во время официального приема? Залез под юбку не той доярке в Витебской области?

Хотя есть информация, что Брыло уже неделю, как в СИЗО... Неудобно же, помощник президента - и на нарах. Хотя выходит, что всю неделю исполнял свои обязанности.

А.Б.