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Московский листок

Президент Белоруссии уволил помощника за недопустимый поступок

Опубликовано 28.11.2023 в разделе комментариев 1

белоруссия лукашенко
Президент Белоруссии уволил помощника за недопустимый поступок

«Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в официальном сообщении.

Какой именно поступок стал причиной увольнения, не сообщается.

Брыло занимал должность инспектора с июля. Недолго музыка играла... Ранее он возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Во время назначения Лукашенко заявил, что хочет увидеть от подчиненного улучшение экономических показателей Витебской области, и посоветовал не воспринимать новую должность как ссылку.

А все же интересно, что же такого совершил Брыло, что удостоился увольнения с подобной формулировкой? Помочился на ботинки начальнику? Громко пукнул во время официального приема? Залез под юбку не той доярке в Витебской области?

Хотя есть информация, что Брыло уже неделю, как в СИЗО... Неудобно же, помощник президента - и на нарах. Хотя выходит, что всю неделю исполнял свои обязанности.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Eire написал 28.11.2023 11:50
Дypaк баранофф назвал бульбофюрера президентом.
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