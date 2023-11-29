МВД подготовило закон для иностранцев

МВД России предлагает ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, предусматривающее их согласие на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений, среди которых запрет на дискредитацию государственной политики РФ, на отрицание традиционных семейных ценностей и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом. Это следует из подготовленного ведомством законопроекта.

Как следует из проекта закона, въезжающему в Россию иностранцу в период пребывания (проживания) на территории РФ запрещается "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц".

Документ предусматривает, что мигрантам будет установлен запрет "злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом".

В перечень предполагаемых запретов включили действия, направленные на побуждение к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ.

Законопроектом предусматривается, что иностранцам также будет запрещено проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России.

Я так понимаю, шаманизм в Сибири теперь будет надежно защищен от иноземцев, въезжающих в РФ.

Но как же Статья 55 Конституции РФ, которая в пункте 2 гласит: " В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина"? Допустим, "представление о браке как союзе мужчины и женщины". В России это законодательно закреплено, но есть ведь страны, где разрешаются и иные позы, кроме миссионерской. И вот приезжает в Россию такая нетрадиционная пара, со штампами в паспортах, чин-чинарем, а им в ответ что? Просто не пустят в страну или пустят, а тут посадят?

Или что такое "отрицание конституционно значимых нравственных и иных ценностей"? Какие ценности конституционно значимые, а какие так себе, "иные", но их тоже нельзя?

Я бы, честно говоря, лишил МВД права законодательной инициативы. Все же дело МВД следить за исполнением существующих законов, а не вводить новые для удобства полиции.

А.Б.