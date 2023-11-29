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Московский листок

Луна становится свободной таможенной и налоговой зоной

Опубликовано 29.11.2023 в разделе комментариев 0

космос человек
Луна становится свободной таможенной и налоговой зоной

Комиссия по законодательной деятельности правительства одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, которое было заключено в ноябре прошлого года.

Соглашение предусматривает не только строительство станции, но и совместное исследование Луны.

Реализация проекта планируется в три этапа.

На первом этапе российские и китайские миссии будут исследовать поверхность Луны, определят место размещения лунной станции и протестируют технологии для безопасной посадки.

На втором этапе планируется создание центра управления Лунной станцией, доставка грузов на Луну, а также сборка орбитальных модулей для энергоснабжения, связи и транспорта.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и сотрудничество с международными партнерами для высадки человека на Луну.

Согласно соглашению, товары, перевозимые в рамках этого проекта, будут освобождены от таможенных пошлин и налогов.

 А.Б.



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