Луна становится свободной таможенной и налоговой зоной

Комиссия по законодательной деятельности правительства одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, которое было заключено в ноябре прошлого года.

Соглашение предусматривает не только строительство станции, но и совместное исследование Луны.

Реализация проекта планируется в три этапа.

На первом этапе российские и китайские миссии будут исследовать поверхность Луны, определят место размещения лунной станции и протестируют технологии для безопасной посадки.

На втором этапе планируется создание центра управления Лунной станцией, доставка грузов на Луну, а также сборка орбитальных модулей для энергоснабжения, связи и транспорта.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и сотрудничество с международными партнерами для высадки человека на Луну.

Согласно соглашению, товары, перевозимые в рамках этого проекта, будут освобождены от таможенных пошлин и налогов.

А.Б.