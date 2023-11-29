Жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. ... Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также ... нескольких сотрудников ГУР МО, и речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России", — сообщил генерал.

Об отравлении Марианны Будановой сегодня сообщили украинские СМИ. Позднее это подтвердил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Как я уже не раз писал и говорил, украинская разведка давно уже ничего не разведует, а превратилась в диверсионно-террористический центр, занимающийся в том числе и внесудебными расправами над разными видными деятелями - Буданов сам признал, что убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина организовала его структура.

Ну так вот и ответ. Правда, не модный в прошлом сезоне "Новичок", а мышьяк и ртуть - так что скорей всего не ФСБ, а кто-то из местной элиты готовится к выборам...

А.Б.