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Московский листок

Жену Буданова траванули ртутью и мышьяком

Опубликовано 29.11.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
Жену Буданова траванули ртутью и мышьяком

Жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. ... Это коснулось не только непосредственно жены Кирилла Буданова, а также ... нескольких сотрудников ГУР МО, и речь идет не об охранниках, которые находились рядом с женой Буданова, речь идет о не менее высокопоставленных лицах, руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России", — сообщил генерал.

Об отравлении Марианны Будановой сегодня сообщили украинские СМИ. Позднее это подтвердил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Как я уже не раз писал и говорил, украинская разведка давно уже ничего не разведует, а превратилась в диверсионно-террористический центр, занимающийся в том числе и внесудебными расправами над разными видными деятелями - Буданов сам признал, что убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина организовала его структура.

Ну так вот и ответ. Правда, не модный в прошлом сезоне "Новичок", а мышьяк и ртуть - так что скорей всего не ФСБ, а кто-то из местной элиты готовится к выборам...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Test написал 29.11.2023 10:36
Кацапський борджiа втрачае квалiфiкацiю. I полонiй скiнчився. I новачок увесь винюхали.
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