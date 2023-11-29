Генассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть сирийские Голанские высоты

Документ поддержал 91 член Генассамблеи, восемь высказались против, 62 воздержались.

Согласно тексту, члены ООН "глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи".

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными.