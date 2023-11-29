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Московский листок

Почему "новым угнетенным" нет смысла играть с Пенсионным фондом

Опубликовано 29.11.2023 автором в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Почему "новым угнетенным" нет смысла играть с Пенсионным фондом

Самозанятые добровольно платят взносы в ПФР, но для пенсии учитывают не всю сумму. Часть пенсионных взносов, которые платят работодатели за работников, а ИП и самозанятые сами за себя, уходит в общий котел. 

Некоторые самозанятые платят взносы в ПФР. Но потом с удивлением обнаруживают, что на их лицевом счете отразилась не вся уплаченная сумма. Часть денег пропала. Как так? 

Дело в том, что тариф взносов делится на индивидуальную и солидарную часть. 

Солидарная часть идет в общую кубышку ПФР. А на лицевом счете человека отражается только индивидуальная часть. То есть от каждой уплаты взносов (в том числе, добровольных) ПФР отщипывает кусок. Тариф составляет 22%, из которых 16% пойдет самозанятому на пенсию, а 6% — уйдет в общий котел. 

Таким образом, если в 2022году заплатить взносы в сумме 34 445 руб. (фиксированные), то на вашем ИЛС отразится только сумма 25 050,91 руб. (34 445/22×16). 

За такую сумму ПФР начислит вам 1 балл (25 050,91/250 400×10). Стоимость 1 балла с июня 2022 года — 118,09 руб. 

То есть, уплатив в ПФР 34,4 тыс. рублей, вы получите в будущем прибавку к пенсии в 118 руб. в месяц.

***

Как сказано выше, только некоторые самозанятые пополняют ПФР, а большинство же относится к своей пенсионной перспективе скептически. Почему?

Ну давайте займемся арифметикой.

Вы уплатили за год без малого 35 тысяч рублей, вполне ощутимая сумма для трудящегося человека. А взамен вы получите 118 в месяц к пенсии - когда еще, потом. Или 1416 рублей в год. То есть ваши внесенные в этом году 35 тысяч вернутся к вам только через 24 года пенсионной жизни. 

Я не говорю о смехотворной прибавке в сто рублей в месяц, но посмотрите хоть возраст дожития в нашей стране.

Росстат дает средний возраст дожития для для 60-летних в 18,46 лет. То есть вы за этот средний срок никак не успеваете выбрать пенсионной прибавкой даже того, что внесли.

Я уже не говорю о том, во что превратятся ваши 118 рублей через четверть века.

Я лишь об осмысленности участия самозанятых в пенсионной лотерее.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Tusk написал 29.11.2023 10:58
Добровольно платить взносы в пенсионный фонд. Как раз именно такие кацапские дебилы до пенсии не доживают.
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