Не делайте из Сталина оппортуниста

Последнее десятилетие, социологи отмечают рост рейтинга Сталина во всех социально-демографических группах, особенно этот процесс интенсифицировался после начала СВО. Редкое политическое ток-шоу на центральных телеканалах проходит без упоминания имени верховного главнокомандующего. В городе Великие Луки открыли памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в полный рост. На Балтийском заводе в Петербурге строится атомный ледокол проекта 22220, которому при поддержке президента уже дали имя – «Сталинград».

Но, конечно, всех старается опередить и поставить Сталина в ряды своей организации бессменный лидер КПРФ Г.А. Зюганов, который еще в 2009 г. выпустил книгу в 300 страниц «Сталин и современность», а недавно, 30 октября от имени партии выступил с одноименной программной статьей в газете Завтра. В своем патриотическом запале, представший перед общественностью ярым сталинцем, наш рекордсмен по парламентскому сидению - с 30-летим стажем, настолько распалился, что походя пнул ногой ряд исторических личностей, и объявил их просто людьми с партбилетами, для которых «эта страна» и «этот народ» были лишь ареной, материалом для реализации своих непомерных тщеславных амбиций и властолюбивых вожделений, полигоном для авантюрных социальных экспериментов. В их число доктор философских наук и главный теоретик КПРФ зачислил не только горбачевскую команду (Горбачёва и Ельцина, Яковлева и Шеварднадзе), но и таких государственных деятелей, как Троцкого и Кагановича, Берию и Мехлиса. Надо сказать, что глупость и даже некоторая подловатость такого подхода бросилась в глаза нашим читателям. Ведь тот же Троцкий, при всем его небольшевизме (Ленин) и вождистских замашках, был человеком идеи. Мелкобуржуазным, но все же революционером, имеющим известные заслуги, в т.ч. как Народный комиссар по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета в годы Гражданской войны. А уж Каганович и Берия – для становления социалистического мощнейшего государства сделали столько, что все пошаговые программы КПРФ не предусматривают и десятой части воплощенного под их руководством. Надо сказать, что такое уничижительное отношение к этим сталинским наркомам настолько возмутило даже отнюдь не коммунистически настроенных граждан, но патриотов России и уважительно относящихся к советской истории, что они обратились в ЦК нашей партии и редакцию сайта с просьбой, и даже требованиями, дать отпор этим лживым и антинаучным утверждениям. Политсовет ЦК РКРП, откликаясь на эти обращения и исходя из общей ситуации - использования имени Сталина различными политическими субъектами в прагматических целях своей некоммунистической политики, поручил нам (ВА Тюлькину и ИЛ Ферберову), как ветеранам партии, родившимся в сталинскую эпоху, изучавшим сталинское наследие и организовывавшим международную конференцию, посвященную 140-летию Сталина, выступить от имени партии по данному вопросу.

Выполняя данное поручение, мы начнем с того, что ещё раз разъясним позицию и отношение РКРП к личности И.В. Сталина. Это отношение прямо выражено в программе РКРП, где подчеркнуто, что «Наиболее значимых успехов советский народ добился в период осуществления второй Программы ленинской партии под руководством И.В. Сталина. … Раскрывалась коммунистическая природа социализма, люди труда воочию убеждались, что социализм входит в повседневную жизнь и не является уже просто идеалом или перспективой». Наша партия ни в какой мере не занимается обожествлением Сталина (как и кого-либо другого), поскольку стоит на научной основе материализма, не считает его непогрешимым и неприкасаемым для анализа и критики, но однозначно стоит на позиции, что Сталин был, прежде всего, коммунистом и все его действия, политику партии и государства под его руководством нужно рассматривать именно как политику, основанную на диалектическом понимании принципов марксизма. В том числе, разбирая те решения, которые кому-то сегодня видятся непонятными или неоптимальными, или даже ошибочными, нужно однозначно исходить из презумпции доверия к товарищам в их стремлении применить марксистско-ленинский, сугубо классовый подход с учетом реальных конкретно-исторических условий того времени. Если проще, РКРП говорит, что если Сталин с товарищами по борьбе и совершали ошибки, то это были ошибки борьбы, а не ренегатство или самодурство. Так РКРП в своей программе отмечает, что политической ошибкой был отказ от закрепленного в программе партии принципа выборов Советов по производственным округам. Но мы постарались проанализировать и понять те мотивы, из которых исходило советское руководство тех лет в тех конкретных исторических условиях. Наша партия всесторонне исследует эти вопросы и готова поделиться своим видением причин принятия таких решений.

Одновременно мы отмечаем, что сегодня у ортодоксальных коммунистов появилась сравнительно новая задача – защита Сталина от разного рода политических субъектов, называющих себя сторонниками Сталина, но извращающих его истинную сущность как коммуниста-революционера. В предыдущие годы чаще защита велась от разного рода открытых антикоммунистов, представляющих Советский строй людоедским, а Сталина тираном и пр. Сегодня же появилась необходимость в защите Сталина от попыток использования его образа для достижения каких-то антимарксистских групповых или личных целей. Особого внимания требуют приемы “научного” переиначивания Сталина как оппортунистами и ревизионистами внутри коммунистического движения, так и буржуазными националистами. В принципе здесь тоже нет особых открытий, т.к. ещё В.И. Ленин в самом начале работы «Государство и революция» замечал: «… Происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. На такой «обработке» марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии. Все социал-шовинисты нынче «марксисты», не шутите!»

Так что Геннадий Зюганов идет протоптанной тропинкой и нам уже доводилось выступать с критикой его и подобных измышлений (Защита И.В.Сталина от «державников», «патриотов», «истинно верующих» и прочих немарксистских элементов – Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) (xn--j1akbb.xn--p1acf). Однако оппортунисты, как известно, ловко приспосабливаются к конъюнктуре момента, проявляют чудеса изворотливости и всегда уходят от четкого выявления противоречий, играют на чувствах и памяти людей, упуская саму сущность процесса, то есть говоря словами Ленина, опошляют Сталина и политику ВКП(б). Поэтому будем бдительны и разберем вопрос ещё раз, ответив Геннадию Зюганову и его товарищам по партии, называющих себя коммунистами. Это тем более логично, поскольку сам Зюганов самокритично в начале своей статьи отметил: «Воздействие Сталина на ход исторического процесса столь значительно, что его не по силам осмыслить конъюнктурщикам и демагогам». С чем мы полностью согласны. (здесь и далее выд. Авторами)

Наиболее употребляемой формулой стало представление Сталина неким “державником”, чуть ли не “красным монархом”, гениальным прагматиком, решавшим геополитические задачи: расширения и укрепления государства, выхода к морям, прагматичного в поиске союзников до беспринципности. Подводят к выводу, что Сталин пропагандировал и строил Державу любой ценой. Особенно любят сравнивать его с Петром Первым

Вместе с тем, известно, что сам Сталин к подобным попыткам сравнивать его с царствующими особами относился весьма отрицательно. Так, во время беседы с немецким писателем Эмилем Людвигом на вопрос Людвига: “…Допускаете ли вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли вы себя продолжателем дела Петра Великого?” – Сталин ответил: «Ни в каком роде… Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно – рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо “национального” государства, а укрепление государства социалистического, и значит – интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной».

А вот так называемые “государственники”, во главе с Зюгановым, пробуют приписать Сталину приоритет в работе над укреплением государства вообще, в отрыве от задач классовых. Зюганов утверждает, что: «свою конечную задачу — построение мощной державы Сталин всегда соизмерял с требованиями текущего момента, с конкретной политической обстановкой в партии и в стране. Например, он был убеждён, что государство не может быть сильным, если оно внутренне нестабильно, если нет прочной взаимосвязи между центром и регионами. И поэтому выступал против принципа федерализма в государственном устройстве, был убеждённым и последовательным централистом. При этом в разное время он готов был согласиться с разными политическими формами, различными механизмами и схемами воплощения в жизнь своей идеи». Вот, здесь мы уже видим, как Зюганов приписал Сталину служение некой своей идее - строительства просто мощной державы, а не следование учению марксизма и строительства государства диктатуры пролетариата – рабочих и крестьян. Зюганов, видимо, намеренно обходит этот вопрос – главный вопрос государства, хотя только что, в этой же статье, сам обращал внимание на необходимость классового подхода. К тому же, известно, что Зюганов, в полном противоречии с марксизмом-ленинизмом, считает государствообразующим вовсе не класс, а нацию – в данном случае конкретно – русскую нацию.

Зюганов аккуратненько, но вполне откровенно выходит на “похвалу” в адрес Сталина за его позицию и якобы даже противостояние Ленину в вопросе национально-государственного устройства СССР (заметим, так же, как и Путин). Хвалит Сталина за якобы, его “противостояние федерализму”, ссылаясь на его статью в Правде «Против федерализма» (март 1917 г.) При этом Зюганов преподносит развитие ситуации так, что Сталин «чувствуя, что споры на эту тему грозят привести партию к расколу, … смягчает свою позицию, признав за федерализмом, которому суждено сыграть свою переходную роль к будущему социалистическому унитаризму, право на существование». Это по сути есть искажение действительности, и даже некоторое оглупление и Сталина, и Ленина, сводя дело к форме в отрыве от существа. На самом деле, подчеркнем мы, никаких принципиально разных моделей основ федеративно-государственного устройства не было. Существовали две тенденции, два подхода к решению задачи устройства единого многонационального государства диктатуры пролетариата. Но превалировал абсолютно одинаковый марксистский подход, что при всех условиях коммунисты выступают за централизованное государство, за тенденцию преодоления федерализации малых наций и за движение к укрупнению и централизации. А право наций на самоопределение должно быть безусловно признано крупными нациями и тем самым помогать именно малым нациям преодолеть недоверие, страх перед возможными притеснениями.

Основой национально-территориального устройства СССР, одинаково понимаемой Лениным и Сталиным, была Советская власть, то есть организационная форма реализации диктатуры пролетариата. Сталин в своем выступлении на II Всесоюзном съезде Советов подчеркивал: “Диктатура пролетариата создалась в нашей стране на основе союза рабочих и крестьян. Это первая и коренная основа Республики Советов”.

Сталин в своей статье выступал против буржуазной федерации, а социалистическая федерация обеспечивала именно единство национальностей в составе России и СССР. Ленин в этом убедил Сталина. Основой всему была диктатура пролетариата - Советская власть, которую Зюганов и его партия давно подменили неким «народовластием». Г.А. Зюганов, обосновывая программу КПРФ, утверждал: “Главная цель этой программы – создание на базе российских традиций парламентской республики советского типа, подлинно национальное, выстраданное и проверенное историей движение к народовластию в истинном его понимании” (Правда, №140, 10-15 декабря 2004). (Относительно этого тезиса заметим, что и парламент противоположен Советам по своей классовой природе, и проверенное историей движение есть непрекращающаяся борьба классов, и народовластие в истинном его понимании тоже понятие классовое: у буржуазии своё, у пролетариев другое).

Заметим, что когда принималась сталинская конституция 1936 г., Ленина уже не было в живых, и никаких споров по этому поводу тоже не было. И Сталин отстаивал текст конституции, в котором предусматривался принцип этого самого советского федерализма.

Зюганов далее предпринимает ещё одну попытку подстроить историю под свою концепцию. Он пишет: «Сталин прекрасно понимал, что уникальная страна собиралась по крупицам веками, а развалить её можно за очень короткий исторический срок. Что в конечном счёте и произошло с СССР». Невозможно представить себе, что работник идеологического отдела ЦК КПСС не знает, что эта собранная по крупицам страна развалилась сначала вообще до победы социалистической революции, а собрать её воедино удалось именно коммунистам-революционерам в результате победы революции. А потом уже, через 70 лет, в СССР сначала утеряли классовый характер Советской власти и взяли курс на рынок – капитализм, а уж это – именно это - развалило федеративное государство.

Понятно, что эти исторические экскурсы и вольные трактовки сталинской позиции предпринимаются Зюгановым для того, чтобы обосновать сегодняшнюю политику КПРФ. Так он выходит на утверждение, что «Сейчас, как и в первые годы существования молодой Советской республики, задача состоит в том, чтобы создать в России устойчивую и эффективную конфигурацию государственной власти, которая сочетала бы в себе элементы и централизма, и федерализма». У Зюганова нет понимания или он делает такой непонимающий вид, что централизм и федерализм - это только инструменты, которые совершенно по-разному работают в разных классовых системах – при капитализме и при социализме. Получается, что у КПРФ задача состоит совсем не в том, чтобы осуществить революционный переворот и воссоздать Советскую власть, а в укреплении нынешней буржуазной государственности.

Однако вся история и высказывания самого Сталина говорят о совершенно обратном: как марксист Сталин боролся с государством буржуазным, занимался его разрушением до основания, затем, разрушив мир насилия, на новом основании строил государство рабочего класса и крестьянства. К сохранению этого государства и его укреплению Сталин относился как к науке, никогда не впадая в эйфорию от достигнутых успехов и, наоборот, с открытыми глазами и холодной головой анализируя возможности поражений, прежде всего, возможности перерождения пролетарского государства в государство буржуазно-демократическое, что он с гениальной простотой разъяснял на встрече с молодежью в Свердловском университете в июне 1925 года:

«Начнем с первой опасности.

Характерную черту этой опасности составляет неверие во внутренние силы нашей революции; неверие в дело союза рабочих и крестьян; неверие в руководящую роль рабочего класса внутри этого союза; неверие в дело превращения "России нэповской" в "Россию социалистическую"; неверие в победу социалистического строительства в нашей стране.

Это есть путь ликвидаторства и перерождения, ибо он ведёт к ликвидации основ и целей Октябрьской революции, к перерождению пролетарского государства в государство буржуазно-демократическое.

Источником такого "умонастроения", почвой его возникновения в партии является усиление буржуазного влияния на партию в условиях новой экономической политики, в условиях отчаянной борьбы капиталистических и социалистических элементов внутри нашего народного хозяйства».

«Перейдём ко второй опасности. Характерной чертой этой опасности является неверие в международную пролетарскую революцию; неверие в её победу; скептическое отношение к национально-освободительному движению колоний и зависимых стран; непонимание того, что без поддержки со стороны революционного движения других стран наша страна не могла бы устоять против мирового империализма; непонимание того, что победа социализма в одной стране не может быть окончательной, ибо она не может быть гарантирована от интервенции, пока не победит революция хотя бы в ряде стран; непонимание тоге элементарного требования интернационализма, в силу которого победа социализма в одной стране является не самоцелью, а средством для развития и поддержки революции в других странах.

Это есть путь национализма и перерождения, путь полной ликвидации интернациональной политики пролетариата, ибо люди, одержимые этой болезнью, рассматривают нашу страну не как частицу целого, называемого мировым революционным движением, а как начало и конец этого движения, считая, что интересам нашей страны должны быть принесены в жертву интересы всех других стран».

«Если источником первой опасности, опасности ликвидаторства, является усиление буржуазного влияния на партию по линии внутренней политики, по линии борьбы капиталистических и социалистических элементов нашего народного хозяйства, то источником этой второй опасности, опасности национализма, нужно считать усиление буржуазного влияния на партию по линии внешней политики, по линии борьбы капиталистических государств с государством пролетарской диктатуры. … опасность осложнений создает нередко соблазн вступить на путь наименьшего сопротивления, на путь национализма».

«Наконец, о третьей опасности. Характерной чертой этой опасности является неверие во внутренние силы партии; неверие в партийное Руководство; стремление государственного аппарата ослабить партийное руководство, освободиться от него; непонимание того, что без партийного руководства не может быть диктатуры пролетариата».

Таким образом, мы ясно видим, что государственник Сталин строил именно государство диктатуры пролетариата и неустанно работал на мировую революцию, о чём товарищи в КПРФ давненько уже забыли, наверное, вместе с исчерпанием лимитов на революцию.

А Зюганов продолжает привязывать Сталина к укреплению сегодняшней государственной власти: «Возрождение нашей отечественной государственности и возвращение России на путь социализма — явления неразделимые. История вновь поставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что и в 1917-м, и в 1941 году: либо великая держава и социализм, либо дальнейшее разрушение страны и превращение её в сырьевой придаток». Он как сложившийся ревизионист меняет местами главные приоритеты –Советская власть и Социализм, и только тогда возможна великая социалистическая многонациональная держава, а не сначала держава буржуазии, которая будет давить движение к социализму в меньших образованиях. Эта подмена приоритетов яснее ясного разоблачает в нём националиста, а не коммуниста. И он продолжает свои путанные многословные построения, с различными сомнительными комплиментами Сталину: «В целом дееспособность и эффективность государственной национальной политики послужили созданию необходимых предпосылок для наиболее выдающихся достижений советской эпохи. В основание такой политики Сталин положил два важнейших принципа: беспощадную борьбу с любыми формами национал-сепаратизма и опору на русский народ как на главную, державообразующую нацию». У Зюганова Сталин опирается не на класс в Союзе (СССР) в целом и в каждой республике и уже на этой основе борется с национализмом и сепаратизмом, а наоборот. Что является грубейшим искажением сталинской позиции и полнейшим разрывом с марксизмом. К тому же, как мы уже упомянули, классовый подход давно установил, что державообразующим (государствообразующим) субъектом является не нация, а класс.

Разбирая вопрос причин поражения социализма в СССР, Зюганов традиционно примитивизирует ситуацию, о чем мы уже говорили в начале статьи, вспомнв про зачисление в стан врагов Кагановича, Берия и др.: «Суть постоянно возникающих противоречий заключалась в том, что внутри Компартии, едва ли не с момента её рождения и практически на всех этапах развития, существовали два противоборствующих направления, фактически две партии: партия «наша страна» и партия «эта страна».

Представляя дело таким образом, что одни боролись за социализм и интересы трудового народа, а другие «ни в чём себе не отказывали и хладнокровно морили голодом миллионы людей, взрывали национальные святыни, подписывали приказы о поголовном «расказачивании», уничтожали священнослужителей, пропагандировали «расстрелы как метод воспитания», Зюганов показывает свое полное непонимание вопроса продолжения классовой борьбы при социализме, как борьбы созидательной коммунистической тенденции с мелкобуржуазной, разрушительной. Борьбы, которая идёт не только с подавлением эксплуататорских элементов, а и внутри самого класса, внутри партии, в сознании общества и каждого отдельного человека, в политике, экономике, идеологии - везде. Кроме того, в приведенной цитате налицо и явные подтасовки, и прямая клевета. Не «национальные святыни», а орудия оболванивания трудового народа, не «расказачивание», а ликвидация привилегированных сословий, не уничтожение священнослужителей, а противодействие открытым врагам народной власти, боровшихся против неё всеми методами, в том числе, и террористическими. И кто это ни в чём себе не отказывал и морил голодом миллионы? Что это как не самая гнусная клевета на коммунистов, процветавшая во времена буржуазного контрреволюционного переворота 90-х годов?

Поэтому, говоря о причинах распада КПСС и СССР, Зюганов всё дело опять сводит к внутренним врагам и проискам Запада, но не вспоминает о взятом перестройщиками курсе на рынок, т.е. на капитализм, о том, что по его же утверждению была возможность якобы честной, именной чековой приватизации, модель которой разрабатывалась ещё в недрах ЦК КПСС. Молчит о переходе к парламентаризму и выдаче этого за развитие народовластия. Зюганов опять и опять вспоминает, что контрреволюция никуда не делась, не отказывалась от захвата власти любыми, в том числе и кровавыми, способами. В нашей стране это проявилось в октябрьских событиях 1993 года. …. Все мы помним, какие усилия прилагал Запад, чтобы удержать у власти контрреволюцию, реставрировавшую в России капиталистические порядки» Но опять «твердый сталинец» Зюганов помалкивает о том, как он в 1993 г. призывал людей не вступать в борьбу, а сидеть дома, в то время как Гайдар и контрреволюционеры выводили своих на улицу. Не вспомнил и выборы 1996 г., когда он трусливо и послушно сдал победу, отказался от борьбы и первым, не дожидаясь решения ЦИК, поздравил Ельцина с победой. Т.е. подсобил контрреволюции в удержании этой самой власти.

Воистину, нет предела совершенства ревизионистов. Идя в атаку на марксизм, Зюганов берет в союзники и Маркса, и Ленина, а уж Сталина он просто записывает себе в соратники: «Победу социализма Сталин не представлял без постепенного возвращения страны к её культурно-историческим основам — к сильной централизованной власти, коллективистскому образу жизни, верховенству духовного начала в системе человеческих ценностей. Особое внимание он уделял сохранению преемственности и развитию идейных принципов новой государственности, опирающихся на вековые национальные традиции русского и других российских народов».

Редкостное словоблудие, сквозь которое невозможно пробраться неподготовленному человеку. В культурно-историческом основании сильная централизованная власть - это что? Монархия? Исторический коллективистский образ жизни – это единство эксплуатируемого народа с эксплуататорами? Верховенство духовного начала в системе человеческих ценностей - это самодержавие и православие? Какие это идейные принципы нового государства диктатуры пролетариата развивал Сталин, кроме коммунистических?

Эти и подобные вопросы у человека хоть немного знакомого с теорией марксизма возникают после чтения практически каждого абзаца многостраничного текста доктора философских наук, официального коммуниста №1 при российской власти. Ну и, конечно, Зюганов не был бы Зюгановым, если бы не приписал Сталину поворот к православию как возрождение духовности русского народа. Мол, Сталин тщательно выстраивал новую конфигурацию мировоззренческих, идеологических опор государственной власти. «… Он считал, что на этом пути государство и Церковь являются естественными союзниками в деле духовно-нравственного воспитания народа».

Вынуждены сказать, что это очередная ерунда и ложь. Это Зюганов так может считать, но не Сталин. Мировоззренческие опоры были прежде всего классовые, и в смысле преемственности были прямо противоположны историческим формам эксплуататорского государства. А относительно «духовно-нравственного воспитания народа» Сталин высказывался так, прямо и понятно: «Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства. Бывают случаи, что кое-кто из членов партии иногда мешает всемерному развёртыванию антирелигиозной пропаганды. Если таких членов партии исключают, так это очень хорошо, ибо таким «коммунистам» не место в рядах нашей партии».

«Партия не может быть нейтральна в отношении религии, и она ведёт антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке. Такие случаи, как в Америке, где осудили недавно дарвинистов, у нас невозможны, потому что партия ведёт политику всемерного отстаивания науки». (1937 г.)

Те самые «коммунисты», которые по мнению Сталина мешают антирелигиозной пропаганде и которых надо исключать из партии, сегодня ведут свою пропаганду, что, мол, в 1943 году Сталин с благодарностью принял собранные церковью 6 млн рублей (и различные ценные вещи) на строительство танковой колонны. А после этого пошел навстречу церковным иерархам, помог им созвать поместный собор и разрешил избрать патриарха. Сии факты обрастают дополнительными легендами и слухами, что якобы с благословения Верховного Главнокомандующего икону божьей матери с помощью авиации возили вдоль линии фронта и это оказало действенную помощь Красной Армии, а многие военачальники тайным образом являлись истинно верующими, и пр.

Однако надо понимать, что когда церковь в войну определилась, на чьей она стороне, и помогла собрать денежные средства и ювелирные украшения, Сталин должен был поблагодарить церковных иерархов как граждан нашей страны. Тем более, что церковь отказалась от борьбы с Советской властью, горячо и, надо думать, искренне поддержала власть и государство рабочих и крестьян. Поэтому Сталин даже помог церкви решить какие-то организационные вопросы. Но представить идеологический союз церкви с руководителем Советского государства, тем более представить Сталина стоящим в церкви со свечкой перед иконой – невозможно. Сталин всегда подчеркивал, что дело государственного строительства находится в руках партии и народа, и что неверие в собственные силы, во внутренние силы партии, является одной из главных опасностей, ведущих к крушению социализма. И уж никогда товарищ Сталин не возлагал на церковь задачи сплочения нации. Сплачивали людей партия, рабочая и крестьянская власть и общее дело.

Обращаясь к современности, Зюганов в русле своей версии теории глобализации, продолжает продвигать мысль, что весь мир борется против России. Не капиталистический мир – против социализма, а просто все страны против России. Он пишет: «В Соединённых Штатах считают, что именно Россия — главное препятствие для

установления их полного контроля над Евразией». Хотя сами они много раз заявляли, что главным препятствием для такого контроля они считают Китай. «Кроме того, США вместе со своими друзьями на Западе мечтают о присвоении природных богатств России» - но ведь точно так же они мечтают (и воплощают в соответствующие действия) о присвоении природных богатств Сирии, Ливии и далее по списку. Уж такова природа империализма, в том числе и Российского.

Далее Зюганов цитирует текст секретного доклада президенту США о тайных операциях ЦРУ. Возникает только вопрос – а откуда Зюганову известен текст этого секретного доклада?

Ещё перл из статьи Зюганова: «Сталин соединил всё лучшее, накопленное в традиционных российских концепциях — имперской

самодостаточности и славянского «Большого пространства», с возможностями советского, социалистического строя». Как хорошо, что Сталин не слышит эту чудовищную глупость, а точнее – клевету…

И снова попытка извратить главное в идеологии Сталина: «Сталин понимал и необходимость мировоззренческого обновления страны в

рамках её новой геополитической формы — СССР. Результатом этого стало изменение государственной идеологии Советского Союза в 1940-х годах». Интересное открытие. Сталин и СССР больше не считали своей идеологией марксизм-ленинизм? Надо ли приводить бесчисленные цитаты, чтобы опровергнуть и эту клевету?

Разбирать статью Зюганова можно было бы и далее, но оставим это самим нашим читателям, поскольку главное уже ясно – Зюганов отрывает Сталина от коммунистической основы, а заодно и от Ленина, что, впрочем, естественно для лидера партии, который заявлял: «Есть два варианта борьбы – булыжник и бюллетень. Мы выбираем выборы и соревнование программ». Как тут не вспомнить В.И. Ленина, который такую позицию, обещавшую победу на буржуазных выборах, называл или непроходимой глупостью или негодяйством. Как положительный факт надо отметить последовательность Зюганова – как начал с исчерпанности лимитов на революции, так и развивает эту линию: последовательно, творчески, в союзе с правящим классом.

Некоторые выводы: Наша борьба “За Сталина” должна вестись на всех упомянутых фронтах: культурном, историческом, политическом, бытовом, национальном, мировоззренческом и других. Исходить надо из абсолютно ясной, много раз доказанной истины – Сталин был, прежде всего, коммунистом. Этим объясняются все его действия - и великие победы, и возможные ошибки. Сталин был не просто коммунистом, Сталин был марксистом, относящимся к коммунизму как к науке, в совершенстве владеющим методом диалектического материализма и всегда умеющим выделить главное звено в решении проблемы в тех или иных конкретно-исторических условиях. Пожалуй, он был последним истинным марксистом из руководителей Советского государства. А рассчитывать на успехи сегодняшней России при нынешнем качестве государственного руководства и при нынешних его целях укрепления господства капиталистов не приходится. По крайней мере, это ясно тем, кто не ставит свечки в храме “за укрепление государства Российского” и не просит помощи божьей в организации борьбы трудового народа.

Антисталинизм является общим признаком открытых антикоммунистов, которые ненавидят СССР, очерняют достижения социализма. Но не менее опасным антисталинизмом являются и попытки извращения Сталина, выхолащивания его марксистского духа, лишение его коммунистического начала.

И в заключение вспомним одно не совсем научное сравнение. Если еще раз задать вопрос, зачем эти люди сегодня так упорно тащат к себе в союзники Сталина, превращая его из марксиста то в державника, то в патриота - славянофила, то уместно будет вспомнить эпизод из одного замечательного советского мультфильма, где маленький котенок многозначительно говорит: “Мы с дядей тигром охотимся только на крупного зверя”.

29 ноября 2023г.