Росстат сообщил об историческом снижении уровня безработицы

Росстат сообщил об историческом уровне безработицы в России — 2,9% по состоянию на октябрь 2023 года.

Согласно сообщению Росстата, такой уровень безработицы является минимальным с начала 1990-х годов. При этом предыдущие три месяца безработица также была на крайне низком уровне — 3%.

Отмечается, что Росстат подсчитывает уровень безработицы с помощью методологии Международной организации труда — на основе опросов граждан.

Согласно результатам последнего исследования, под определение «безработный» попало около 2,2 миллионов россиян старше 15 лет. Это на 23% ниже, чем год назад.

Но нет ли тут какой-то уловки? За последние год-полтора число самозанятых в России увеличилось более, чем на 8 миллионов человек. Не скрывается ли за этим статистическое снижение числа безработных?

А.Б.