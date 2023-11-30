118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...

Только некоторые самозанятые пополняют ПФР, а большинство же относится к своей пенсионной перспективе скептически. Почему?

https://forum-msk.org/material/news/18230603.html

Ну давайте займемся арифметикой. Вы уплатили за год без малого 35 тысяч рублей, вполне ощутимая сумма для трудящегося человека. А взамен вы получите 118 в месяц к пенсии - когда еще, потом. Или 1416 рублей в год. То есть ваши внесенные в этом году 35 тысяч вернутся к вам только через 24 года пенсионной жизни.

Я не говорю о смехотворной прибавке в сто рублей в месяц, но посмотрите хоть возраст дожития в нашей стране. Росстат дает средний возраст дожития для для 60-летних в 18,46 лет. То есть вы за этот средний срок никак не успеваете выбрать пенсионной прибавкой даже того, что внесли.

Я уже не говорю о том, во что превратятся ваши 118 рублей через четверть века. Я лишь об осмысленности участия самозанятых в пенсионной лотерее.