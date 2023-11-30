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Московский листок

118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...

Опубликовано 30.11.2023 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Только некоторые самозанятые пополняют ПФР, а большинство же относится к своей пенсионной перспективе скептически. Почему?

https://forum-msk.org/material/news/18230603.html

Ну давайте займемся арифметикой. Вы уплатили за год без малого 35 тысяч рублей, вполне ощутимая сумма для трудящегося человека. А взамен вы получите 118 в месяц к пенсии - когда еще, потом. Или 1416 рублей в год. То есть ваши внесенные в этом году 35 тысяч вернутся к вам только через 24 года пенсионной жизни.

Я не говорю о смехотворной прибавке в сто рублей в месяц, но посмотрите хоть возраст дожития в нашей стране. Росстат дает средний возраст дожития для для 60-летних в 18,46 лет. То есть вы за этот средний срок никак не успеваете выбрать пенсионной прибавкой даже того, что внесли.

Я уже не говорю о том, во что превратятся ваши 118 рублей через четверть века. Я лишь об осмысленности участия самозанятых в пенсионной лотерее.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Xirt написал 30.11.2023 10:44
Тебе миленок подарил четыре мaндaвoшeчки.
Чем ты будешь их кормить - они такие крошечки?
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24.11.2023
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
30.11.2023
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